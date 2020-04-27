Северный флот во время арктических походов проведёт научные исследования в интересах национальной безопасности РФ

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные моряки в 2020 году проведут ряд исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Норденшельда, Северная Земля, Новосибирские острова, а также на участках континентального побережья морей Лаптевых и Карского, сообщил Северный флот (СФ).

"Часть исследований и научных экспериментов будет проведена в ходе очередного похода арктической группировки кораблей и судов по трассе Северного морского пути", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Аналогичная работа была проведена в ходе двух комплексных экспедиций СФ на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, которые были выполнены в 2018 и 2019 годах.

В частности, и по их итогам СФ "подал заявку на соискание премии Русского географического общества за исследования в Арктике", сказано в сообщении.