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Интерфакс-АВН

Северный флот во время арктических походов проведёт научные исследования в интересах национальной безопасности РФ

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Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Российские военные моряки в 2020 году проведут ряд исследований на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Норденшельда, Северная Земля, Новосибирские острова, а также на участках континентального побережья морей Лаптевых и Карского, сообщил Северный флот (СФ).

"Часть исследований и научных экспериментов будет проведена в ходе очередного похода арктической группировки кораблей и судов по трассе Северного морского пути", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Аналогичная работа была проведена в ходе двух комплексных экспедиций СФ на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, которые были выполнены в 2018 и 2019 годах.

В частности, и по их итогам СФ "подал заявку на соискание премии Русского географического общества за исследования в Арктике", сказано в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Арктика
СФ
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