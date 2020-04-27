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Интерфакс-АВН

В Пентагоне тестируют на коронавирус задействованных на ключевых направлениях военных

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Пентагон пока не может систематически тестировать на коронавирус всех военнослужащих, поэтому концентрируется на ключевых направлениях, сообщает Associated Press.

В первую очередь анализ на COVID-19 сдают бойцы, отвечающие за ядерное оружие, контртеррористические операции. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца USS Nimitz, которому в скором времени предстоит выйти в море. Это сочли важным, чтобы в этом случае не повторилась история, произошедшая с другими кораблями ВМС США, на борту которых выявлено много случаев заражения.

В настоящее время Пентагон может проводить по 7 тыс. тестов в день. К июню этот показатель планируется увеличить до 60 тыс.

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Страны
США
Проекты
Nimitz
Авианосец
Ядерный щит
ЯО
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