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Военное обозрение

Пентагон: Самолёты F-35 на Аляске позволят проецировать силу на арктический регион

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о том, что Пентагон отказался от идеи закрытия авиабазы Аэлсон на Аляске. Речь идёт о военном объекте ВВС США, на котором до настоящего времени базировали истребители F-16, а также самолёты-заправщики KC-135 Stratotanker.

Теперь в военном ведомстве США решили, что базу нельзя закрывать из-за «возрастающего числа угроз». На военный объект начинается переброска истребителей 5-го поколения.

Первые два истребителя F-35A уже переброшены на авиабазу Аэлсон. Они пополнили 354 авиакрыло ВВС США.

В общей сложности планируется направить на Аляску 54 истребителя F-35A. Эта масштабная переброска планируется к завершению к концу 2021 года. Самолёты будут распределяться между двумя эскадрильями.

В Пентагоне отмечают, что размещение самолётов F-35 и F-22 «в достаточном количестве» позволит «проецировать силу на арктический регион», используя «удачное геостратегическое расположения Аляски».

Напомним, что ранее в США обвинили Россию в милитаризации Арктики, добавив, что Россия таким образом «создаёт угрозу».

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Страны
Россия
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
F-35A
KC-135
Проекты
Арктика
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