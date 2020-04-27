Пентагон: Самолёты F-35 на Аляске позволят проецировать силу на арктический регион

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Стало известно о том, что Пентагон отказался от идеи закрытия авиабазы Аэлсон на Аляске. Речь идёт о военном объекте ВВС США, на котором до настоящего времени базировали истребители F-16, а также самолёты-заправщики KC-135 Stratotanker.

Теперь в военном ведомстве США решили, что базу нельзя закрывать из-за «возрастающего числа угроз». На военный объект начинается переброска истребителей 5-го поколения.

Первые два истребителя F-35A уже переброшены на авиабазу Аэлсон. Они пополнили 354 авиакрыло ВВС США.

В общей сложности планируется направить на Аляску 54 истребителя F-35A. Эта масштабная переброска планируется к завершению к концу 2021 года. Самолёты будут распределяться между двумя эскадрильями.

В Пентагоне отмечают, что размещение самолётов F-35 и F-22 «в достаточном количестве» позволит «проецировать силу на арктический регион», используя «удачное геостратегическое расположения Аляски».

Напомним, что ранее в США обвинили Россию в милитаризации Арктики, добавив, что Россия таким образом «создаёт угрозу».