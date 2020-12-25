«Демонстрация нашей силы»: США провели манёвры на Аляске

Истребители США совершили «слоновью прогулку» у границ России
Американские военные совершили «слоновью прогулку» на базе «Эйлсон» на Аляске - истребители F-35A и F-16, а также заправщики Stratotanker KC-13 вырулили на взлётно-посадочную полосу как будто перед взлётом с минимальным интервалом - таким образом проводилась проверка готовности того, насколько быстро самолёты могут подняться в небо.
На взлётно-посадочной полосе базы ВВС США «Эйлсон» на Аляске, недалеко от Полярного круга, 30 истребителей и два самолета-заправщика совершили «слоновью прогулку», демонстрируя военную мощь США, пишет Dialy Mail.
В манёвре приняли участие самолёты 354-го и 168-го авиаполков Национальной гвардии: 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, 12 многофункциональных лёгких истребителей четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon и два заправщика Stratotanker KC-135.
Боевые машины вырулили на ВПП как будто перед взлётом с минимальным интервалом - таким образом проводится проверка готовности того, насколько быстро самолёты могут подняться в небо.
«Слоновья прогулка» - это не только тренировка наших возможностей быстрого реагирования, но ещё и демонстрация нашей силы в Арктическом регионе», - сказал полковник ВВС США Дэвид Скалики, командир 354-й оперативной группы.
В свою очередь, сенатор США от штата Аляска, член Республиканской партии Дэн Салливан сказал, что Арктика станет следующей ареной соревнования между великими военными державами, и заявил, что Россия создала намного больше американцев военной инфраструктуры в своей части региона.
«Без дальнейших инвестиций в наши «полярные» возможности влияние наших противников будет расти. И, если это произойдет, мы рискуем лишиться способности защищать американские суда, ведущие торговлю, обеспечивать соблюдение международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности», - сказал Салливан в интервью порталу AlaskaPublic.
Эйлсон в итоге станет местом базирования 54 самолетов, а если учитывать истребители Lockheed/Boeing F-22 Raptor на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон - то на Аляске будет сосредоточена самая высокая концентрация истребителей пятого поколения ВС США, сообщает Airforce Mag.
В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии российского военного ведомства сообщил, что Россия построила и ввела в эксплуатацию военную базу на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
«На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты», - пояснил генерал.
По его словам, на базе построены 334 здания и сооружения, а влетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 км, передает ТАСС.
Кроме того, в Тикси введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО, сообщил Шойгу.
При этом, Россия продолжит отстаивать свои позиции в Арктике в условиях, когда их пытаются ограничить некоторые страны НАТО, в том числе Соединенные Штаты - об этом в октябре нынешнего года заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе первого заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
По словам Медведева, для ограничения деятельности Москвы в Арктике страны НАТО применяют самые разные методы: от наращивания военной активности вблизи российских границ до санкционного давления. Подобная ситуация создает прямые угрозы национальной безопасности России, указал замглавы Совбеза.
Для этого, по словам Медведева, Москва собирается использовать различные международные форматы, в том числе Арктический совет, где РФ будет председательствовать в 2021-2023 годах.
Рафаэль Фахрутдинов