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Газета.ru

«Демонстрация нашей силы»: США провели манёвры на Аляске

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Источник изображения: gazeta.ru

Истребители США совершили «слоновью прогулку» у границ России

Американские военные совершили «слоновью прогулку» на базе «Эйлсон» на Аляске - истребители F-35A и F-16, а также заправщики Stratotanker KC-13 вырулили на взлётно-посадочную полосу как будто перед взлётом с минимальным интервалом - таким образом проводилась проверка готовности того, насколько быстро самолёты могут подняться в небо.

На взлётно-посадочной полосе базы ВВС США «Эйлсон» на Аляске, недалеко от Полярного круга, 30 истребителей и два самолета-заправщика совершили «слоновью прогулку», демонстрируя военную мощь США, пишет Dialy Mail.

В манёвре приняли участие самолёты 354-го и 168-го авиаполков Национальной гвардии: 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, 12 многофункциональных лёгких истребителей четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon и два заправщика Stratotanker KC-135.

Боевые машины вырулили на ВПП как будто перед взлётом с минимальным интервалом - таким образом проводится проверка готовности того, насколько быстро самолёты могут подняться в небо.

«Слоновья прогулка» - это не только тренировка наших возможностей быстрого реагирования, но ещё и демонстрация нашей силы в Арктическом регионе», - сказал полковник ВВС США Дэвид Скалики, командир 354-й оперативной группы.

В свою очередь, сенатор США от штата Аляска, член Республиканской партии Дэн Салливан сказал, что Арктика станет следующей ареной соревнования между великими военными державами, и заявил, что Россия создала намного больше американцев военной инфраструктуры в своей части региона.

«Без дальнейших инвестиций в наши «полярные» возможности влияние наших противников будет расти. И, если это произойдет, мы рискуем лишиться способности защищать американские суда, ведущие торговлю, обеспечивать соблюдение международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности», - сказал Салливан в интервью порталу AlaskaPublic.

Накануне «слоновьей прогулки» база Эйлсон усилилась 355-й эскадрильей истребителей F-35A.

Эйлсон в итоге станет местом базирования 54 самолетов, а если учитывать истребители Lockheed/Boeing F-22 Raptor на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон - то на Аляске будет сосредоточена самая высокая концентрация истребителей пятого поколения ВС США, сообщает Airforce Mag.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии российского военного ведомства сообщил, что Россия построила и ввела в эксплуатацию военную базу на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

«На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты», - пояснил генерал.

По его словам, на базе построены 334 здания и сооружения, а влетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 км, передает ТАСС.

Кроме того, в Тикси введены в эксплуатацию объекты второй очереди военного городка для 300 военнослужащих соединения ПВО, сообщил Шойгу.

При этом, Россия продолжит отстаивать свои позиции в Арктике в условиях, когда их пытаются ограничить некоторые страны НАТО, в том числе Соединенные Штаты - об этом в октябре нынешнего года заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе первого заседания межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

По словам Медведева, для ограничения деятельности Москвы в Арктике страны НАТО применяют самые разные методы: от наращивания военной активности вблизи российских границ до санкционного давления. Подобная ситуация создает прямые угрозы национальной безопасности России, указал замглавы Совбеза.

«Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе», - предупредил политик.

Для этого, по словам Медведева, Москва собирается использовать различные международные форматы, в том числе Арктический совет, где РФ будет председательствовать в 2021-2023 годах.


Рафаэль Фахрутдинов

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Страны
Ливан
Россия
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
F-35A
KC-135
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
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Медведев Дмитрий
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