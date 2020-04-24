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Интерфакс-АВН

Отряд кораблей ВМФ России в Чёрном море провёл учения по обнаружению подлодок "противника"

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Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков. Архивное фото
Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа /

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника провёл Черноморский флот (ЧФ).

"В учениях был задействован отряд в составе патрульного корабля "Василий Быков", двух малых противолодочных кораблей (МПК) "Касимов" и "Ейск"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Моряки "Касимова" и "Ейска" в ходе учений провели комплексную тренировку по применению торпедного оружия и бомбометанию. Экипаж "Василия Быкова" отработал прикрытие МПК от нападения условного воздушного противника.

Манёвры завершились артиллерийскими стрельбами по морской и воздушной целям, сообщает штаб ЧФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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