Отряд кораблей ВМФ России в Чёрном море провёл учения по обнаружению подлодок "противника"

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника провёл Черноморский флот (ЧФ).

"В учениях был задействован отряд в составе патрульного корабля "Василий Быков", двух малых противолодочных кораблей (МПК) "Касимов" и "Ейск"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Моряки "Касимова" и "Ейска" в ходе учений провели комплексную тренировку по применению торпедного оружия и бомбометанию. Экипаж "Василия Быкова" отработал прикрытие МПК от нападения условного воздушного противника.

Манёвры завершились артиллерийскими стрельбами по морской и воздушной целям, сообщает штаб ЧФ.