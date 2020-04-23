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Интерфакс-АВН

Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике

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Посадка Falcon 9
Посадка Falcon 9.
Источник изображения: Фото: SpaceX

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в среду на орбиту с 60 интернет-спутниками, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Посадка на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You, находившейся в Атлантике 630 км от космодрома на мысе Канаверал, была осуществлена через 8 минут 45 секунд после старта ракеты.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) со стартового комплекса LC-39А на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в четвертый раз.

Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на орбиту высотой 550 км.

Это уже седьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 420 космических аппаратов системы Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
Falcon РН
ИТ
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