Главы МИД РФ, Ирана и Турции отметили, что договоренности Москвы и Анкары по Идлибу позволили достичь результатов по деэскалации

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД РФ, Ирана и Турции в ходе телеконференции отметили, что российско-турецкие договоренности позволили добиться деэскалации ситуации в Идлибе, но их реализации по-прежнему препятствуют террористы, заявили в среду в МИД РФ.

"При обсуждении ситуации в Идлибе было отмечено, что реализация российско-турецкого протокола от 5 марта этого года позволила достичь важных результатов в деэскалации обстановки, хотя этому пытаются воспрепятствовать незаконные вооружённые формирования "Хейят Тахрир аш-Шам" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе консультаций также "обозначена актуальность дальнейших усилий по отмежеванию умеренной оппозиции в идлибской зоне от террористов", отметили на Смоленской площади.

Кроме того, "министры согласились с необходимостью активизировать деятельность международных организаций по оказанию гуманитарного содействия гражданскому населению САР, особенно в условиях распространения коронавирусной инфекции".

"В этой связи важное значение имеет призыв Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к смягчению и приостановке санкций, которые подрывают способность Сирии бороться с эпидемией", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, главы МИД стран-гарантов Астанинского формата приветствовали "достижение договорённости между правительством и оппозицией о повестке дня очередного заседания редакционной комиссии Конституционного комитета" и выразили надежду на то, что "это заседание состоится, как только позволит эпидемиологическая обстановка", сообщили в российском дипведомстве.

Министры подтвердили приверженность Москвы, Тегерана и Анкары "безусловному уважению суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", а также "подтвердили настрой на продолжение эффективного взаимодействия в рамках Астанинского формата и сопряжение усилий России, Ирана и Турции в интересах достижения прочной стабильности и безопасности в Сирии и в регионе в целом".