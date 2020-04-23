Зеленский уверен в возможности закончить войну в Донбассе в течение его нынешнего президентского срока

Заседание Трехсторонней контактной группы будут проходить в режиме видеосвязи еженедельно, а не два раза в месяц

Киев. 22 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок пребывания на посту главы государства ему удастся добиться окончания войны в Донбассе.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - сказал он в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует в среду телеканал "Украина".

Зеленский указал, что встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи будут проходить еженедельно, а не два раза в месяц.