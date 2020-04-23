Все сотрудники ВНИИ "Сигнал", задействованные в выполнении гособоронзаказа, проходят тестирование на коронавирус

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - ВНИИ "Сигнал" начал тестирование своих сотрудников на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба холдинга "НПО "Высокоточные комплексы", в состав которого входит предприятие.

"Руководством предприятия принято решение о проведении тестирования всего персонала, задействованного в данное время в выполнении государственного оборонного заказа, а также всех сотрудников, участвующих в обеспечении бесперебойной работы предприятия", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении отмечается, что на период до 30 апреля утвержден оптимальный состав работников предприятия, который необходим для функционирования производства.

По словам генерального директора ВНИИ "Сигнал" Владимира Пименова, основная задача, стоящая перед предприятием, это "безусловное и своевременное выполнение контрактов гособоронзаказа".

"Но при этом, нам необходимо сохранить здоровье каждого сотрудника и целостность всего коллектива", - сказал гендиректор, которого цитирует пресс-служба.

Пименов сообщил, что тестирование организуется в рамках действующей на предприятии программы добровольного медицинского страхования. Им смогут воспользоваться не только работающие сотрудники, но и те, кто в период ограничений по различным причинам находится дома. Тестирование будет проходить по методике, утвержденной Роспотребнадзором РФ. Новые тесты дают результаты с точностью до 94%.

По информации пресс-службы, на предприятии реализован комплекс мероприятий, среди которых обеспечение всех работающих сотрудников защитными масками, антисептическими препаратами, дезинфицирующими средствами. Организовано социальное дистанцирование на рабочих местах, проводится регулярная дезинфекция помещений и мест общего пользования. На проходных реализованы меры по дистанционной термометрии.