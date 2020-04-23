В Китае: От планов по доведению числа авианосцев до 6-ти к 2030 году отказываться не собираемся

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На китайском телевидении вышел репортаж, в котором было заявлено о том, что Китай не отказывается от планов по доведению авианосного флота до шести авианосцев. На данный момент в составе ВМС НОАК – два авианесущих боевых корабля. Это приобретённый после распада СССР «Ляонин» (первоначально «Рига», затем «Варяг»), а также построенный в Китае и переданный совсем недавно в ВМС страны Type001A «Шаньдун». При этом ещё два авианосца (Type002 и Type 003) строятся на китайских верфях.

Репортаж о том, что число авианосцев в военно-морских силах КНР к 2030 году достигнет шести единиц, особенно примечательно, вышел на фоне заявлений из США о предложениях по сокращению авианосного флота. Накануне «Военное обозрение» публиковало новостной материал о том, что аналитики Пентагона предлагают сократить число авианосцев с 11 до 9, а на «сэкономленные деньги» обзавестись новейшими фрегатами и роботизированными корветами «для сдерживания Китая и нивелирования ракетной угрозы с его стороны». Доклад аналитиков, как было заявлено, вскоре будет передан в Конгресс.

Есть мнение, что после репортажа китайского ТВ о том, что Китай не собирается отказываться от планов по увеличению числа авианосцев, конгрессмены никаких доводов об «оптимизации» авианосного флота ВМС США не примут. Если, конечно, не учесть вероятность экстраординарных обстоятельств.

Дополнительно в Китае сообщается о том, что для военно-морских сил страны в общей сложности планируется построить 24 новейших эсминца Type 055. Головной корабль серии («Наньчан») вышел в море летом 2018 года. Это ракетные эсминцы 4-го поколения, которые в Китае позиционируют в качестве конкурентов американским «Замволтам». В ВМС НОАК для этих эсминцев, которые по водоизмещению недалеко ушли от крейсеров, ставится целый спектр задач – вплоть до усиления авианосных ударных групп и выполнения противолодочных операций.