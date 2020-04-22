Корабль с "Калибрами" усилит российскую морскую группировку в Средиземном море

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

"МРК "Орехово-Зуево" ЧФ начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы. Экипаж корабля совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне", - сказал Рулёв.

В ходе перехода экипаж выполнил комплекс корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море. "Планируется, что уже сегодня к исходу дня "Орехово-Зуево" войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - сообщил представитель ЧФ.

МРК проекта 21631 оснащаются высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс", новейшим противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Корабли данного проекта предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако их боевое применение по инфраструктуре террористов в Сирии из акваторий Каспийского и Средиземного морей показало более широкие возможности МРК проекта 21631.