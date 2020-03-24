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Интерфакс-АВН

Черноморский флот пополнят два новых ракетных корабля с "Калибрами"

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Российские малые ракетные корабли типа "Буян-М"
Российские малые ракетные корабли типа "Буян-М" вооружены мощным комплексом ракетного оружия "Калибр-НК".
Источник изображения: www.mil.ru

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - На Черноморском флоте (ЧФ) завершено формирование экипажей для строящихся на судостроительных заводах малых ракетных кораблей (МРК) "Гайворон" и "Циклон".

"Экипажи укомплектованы офицерами и военнослужащими по контракту", - сказано в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Военнослужащие, отобранные в состав экипажей новых МРК уже убыли для переподготовки в учебный центр Военно-морского флота (Санкт-Петербург), информирует штаб флота.

По его данным, после обучения военнослужащие будут направлены на судостроительный завод для освоения новых кораблей и их подготовке к приёму в состав ВМФ.

МРК "Гайворон", получивший название в честь старинного русского города, является восьмым серийным кораблём серии "Буян-М". В составе ЧФ уже выполняют задачи корабли данного проекта: "Вышний Волочёк", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".

МРК проекта 21631, к которым относится, "Гайворон", оснащают высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК" или "Оникс", новейшим противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.

Корабли данного проекта предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства. Однако их боевое применение по инфраструктуре террористов в Сирии из акваторий Каспийского и Средиземного морей показало более широкие возможности МРК проекта 21631.

В настоящее время семь кораблей данного проекта - построенный в 2013 году головной "Град Свияжск", а также серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зелёный Дол", "Серпухов", "Вышний Волочёк", "Орехово-Зуево" - несут службу в составе ВМФ России. В рамках развернутого серийного строительства на стапелях судостроительного завода в Зеленодольске ведется строительство еще двух единиц проекта - "Грайворон" и "Град".

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет около 949 тонн при длине в 75 метров и ширине - 11 метров. Максимальная скорость - 25 узлов. Дальность плавания - 2500 миль, автономность - 10 суток. Экипаж - 52 человека

МРК "Циклон" представляет серию "Каракурт".

Отмечается, что "корабль данного проекта станет первым в составе ЧФ, однотипные корабли входят только в состав Балтийского флота".

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Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Град Свияжск
П-800 Оникс
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Военные учения
Калибр КР
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