Военные вновь провели противопожарные учения на горевшем в декабре авианосце "Адмирал Кузнецов"

Москва. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Северный флот провел тренировку за живучесть на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", на котором в декабре 2019 года произошел пожар, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня на борту тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", проходящем ремонт и модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске, состоялась тренировка по борьбе за живучесть корабля по варианту борьбы с пожаром", - говорится в сообщении.

Уточняется, что военные на пришвартованном корабле отработали тревогу и эвакуацию личного состава и рабочих завода при взаимодействии с пожарными расчетами МЧС.

"Личный состав аварийных партий отработал первичные действия по организации борьбы с пожаром, проведению разведки условного очага пожара, вооружению рубежей обороны и условному применению штатных средств пожаротушения", - сообщает флот.

По данным штаба Северного флота, подобные тренировки проводятся регулярно для поддержания высокого уровня готовности к нештатным ситуациям.

"По завершении тренировки на корабле были продолжены плановые ремонтные работы", - говорится в сообщении.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который встал на ремонт на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Как сообщил "Интерфаксу" 3 апреля глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей. По оценкам Рахманова, корабль вернется в состав флота в 2022 году, но из-за необходимости устранения последствий пожара - на пять-шесть месяцев позже прежнего плана.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.