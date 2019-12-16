Очередной пожар на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

12 декабря 2019 года произошел пожар во время ремонтных работ на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске.

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019 (с) Лев Федосеев / ТАСС

Информационное агентство ТАСС по поводу происшествия сообщило:

В Мурманске загорелся авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". По последним данным, пострадали 12 человек.

Что произошло

По информации экстренных служб, возгорание произошло во время ремонтных работ в первом энергоотсеке.

Источник сообщил, что инцидент произошел при проведении регламентных сварочных работ. От окалины, попавшей на нижние палубы, загорелся кабель. Он проложен по разным отсекам и палубам судна, из-за этого тушение осложнено. Собеседник отметил, что материал горючий и плавкий и находится в труднодоступных местах.

В Центре судоремонта "Звездочка" уточнили, что возгорание случилось в трюме первого энергоотсека корабля. В момент возгорания на крейсере находились 400 работников, всех эвакуировали.

Площадь горения изначально составляла 20 кв. м, позже увеличилась до 120 кв. м. Горит дизельное топливо.

Тушение ведется по второму, повышенному, номеру сложности.

Кто пострадал

По последним данным, пострадали 12 человек. По информации экстренных служб, шесть из них находятся в реанимации. Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести.

Ранее в территориальном подразделении центра медицины катастроф сообщали о шести пострадавших, один их которых в тяжелом состоянии.

Как рассказал собеседник агентства, большинство из пострадавших отравились продуктами горения. Один человек получил черепно-мозговую травму, это работник 35-го судоремонтного завода.

На борту присутствовали и члены экипажа.

Судьба троих человек остается неизвестной. Ранее сообщалось об одном пропавшем без вести

На Северном флоте сообщили, что в ходе локализации возгорания пострадали двое военнослужащих, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. По информации источника, пострадали офицер и матрос-контрактник, они в тяжелом состоянии в больнице. А остальных пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи.

Расследование ЧП

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет внутреннее расследование для установления причин случившегося.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выехал к месту происшествия.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

О ремонте

9 декабря глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планировался к сдаче в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.

Сейчас он заявил, что пожар не должен сказаться на сроках ремонта корабля.

В свою очередь, газета "Коммерсантъ" в материале Сергея Машкина "Адмиралы" не тонут, но горят. Единственный авианесущий крейсер России погорел в ремонте" сообщает, что причиной пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", по словам специалистов, стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь - от нее уже огонь перекинулся на электрокабели. По действующему регламенту экипаж корабля прежде, чем дать разрешение на проведение пожароопасных работ, должен был позаботиться об уборке мусора, но, видимо, не сделал этого. Один военный моряк погиб, еще одного не могут найти, а десять находятся в больницах. При этом пожар, как говорят источники "Ъ", не нанес критического ущерба крейсеру - дыма было больше, чем огня, а пострадали от него в основном коммуникации, и так подлежащие замене.

По данным источника "Ъ", утром 12 декабря на "Адмирале Кузнецове", который с осени 2018 года ремонтируется в 35-м филиале судоремонтного завода "Звездочка" на побережье Кольского залива в Мурманске, продолжился демонтаж оборудования. Этот процесс неизбежно сопровождается так называемыми огневыми работами. К ним военные моряки относят не только проблемные с точки зрения пожарной безопасности электро- и газосварку металлов, но и их резку автогеном или углошлифовальной машиной, во время которой летят искры.

По установленному в ВМФ регламенту любые проводимые на корабле ремонтные работы обязательно контролируются офицерами его экипажа. Огневые - особенно. Военные моряки, как говорят специалисты, лучше проектировщиков и тем более ремонтников знают расположение отсеков и оборудования на своем корабле. Поэтому именно они перед тем, как разрешить огневые работы, обследуют зону их проведения и, только убедившись, что применение сварочного аппарата или болгарки в этом месте не создаст опасность для живучести корабля, выдают бригаде письменное разрешение на демонтаж того или иного узла.

В минувший четверг, как говорят специалисты, процедура согласования была полностью соблюдена, однако уже через час после начала работ, ведущихся на нижней палубе крейсера, в его трюме начался пожар.

По мнению близких к участникам ремонта источников "Ъ", горячая сварочная окалина по вертикальному, идущему через все палубы крейсера кабельному каналу провалилась вниз. Там она должна была упасть на чистый пол, а вместо этого попала на оставленную кучу мусора. Поскольку отходы состояли в основном из ветоши и опилок, которыми рабочие вытирали разлитые во время ремонта смазки, растворители и проч., мусор воспламенился и трюм сразу заволокло удушливым дымом.

"Человеческий фактор" - так прокомментировал причины аварии на борту крейсера президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую структурно входит "Звездочка", Алексей Рахманов.

В борьбу с огнем, по данным источников "Ъ", первыми вступили военные моряки дивизиона аварийно-спасательных работ "Адмирала Кузнецова", которые контролировали ремонтные работы на борту. Они организованно эвакуировали на берег всех гражданских специалистов "Звездочки". "Из четырехсот наших сотрудников, находившихся на борту, ни один за медицинской помощью не обратился",- пояснил "Ъ" официальный представитель "Звездочки" Евгений Гладышев.

Экипаж "Адмирала Кузнецова" самостоятельно затушил пожар в трюме, однако благодаря возникшим на реконструируемом объекте сквознякам и работающей вентиляции огонь успел перекинуться на изоляцию электропроводов и уйти в кабельные каналы. По данным источников "Ъ", во второй половине дня открытого горения никто уже не видел, однако едкий дым валил "из всех щелей", не давая морякам возможности обследовать отсеки крейсера.

К поискам источников задымления тем временем подключились сотрудники МЧС, приписанные к специализированной пожарной части на территории мурманского судоремонтного филиала "Звездочки". Огнеборцы весь день проливали шахты, кабельные, вентиляционные каналы и технологические отсеки крейсера водой и углекислотной пеной, однако остановить поступление дыма до вечера 12 декабря не удалось. "Военный корабль, в отличие от гражданского сооружения, имеет очень сложную архитектуру,- пояснил "Ъ" один из специалистов.- Так, например, вертикальная кабельная шахта может идти из трюма через все палубы судна, но соединяться при этом с горизонтальным каналом только на одной из них. Пожарным, таким образом, предстоит обойти весь огромный крейсер, обследуя и заливая пеной километры скрытых в нем трасс".

К вечеру 12 декабря стало известно, что десять военных моряков и гражданских спасателей в возрасте от 20 до 35 лет получили неопасные для жизни отравления продуктами горения и были госпитализированы в три больницы Мурманска.

Одного из офицеров дивизиона аварийно-спасательных работ до сих пор не могут найти, а еще один член экипажа "Адмирала Кузнецова" уже обнаружен погибшим.

Все опрошенные "Ъ" специалисты утверждают, что установить точную причину возгорания можно будет только после выводов уже сформированной технической комиссии по выяснению обстоятельств ЧП. Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР уже предположило, что авария могла быть связана с нарушением правил безопасности при ведении строительных или иных работ, и возбудило уголовное дело по соответствующей ст. 216 УК РФ. Его сотрудники обследуют корабль, опросят всех участников ремонта, а если потребуется - назначат необходимые в таких случаях экспертизы. Только эксперты оценят нанесенный кораблю пожаром ущерб.

Между тем один из военных моряков пояснил "Ъ", что последствия аварии вряд ли станут катастрофическими для корабля.

Известно, что "Адмирал Кузнецов" был передан в ведение ОСК в апреле прошлого года - гражданским специалистам предстоит полностью модернизировать энергосистемы и вооружение корабля в рамках контракта стоимостью около 60-65 млрд руб. Тот же контракт предполагает и реконструкцию сухого дока для ремонта, на которую будет потрачено 23 млрд руб. Пока же док строится, специалисты ОСК, по данным собеседника "Ъ", уже демонтировали почти все оборудование с "Адмирала Кузнецова". Таким образом, сгорели на корабле только коммуникации: электрокабели и линии связи, которые все равно предполагалось заменить в рамках заключенного контракта. Из-за отсутствия оборудования на крейсере, по словам специалиста, не действовала и установленная на всех военных кораблях система автоматического пожаротушения, которая в рабочем состоянии без труда залила бы горящий в трюме мусор углекислотной пеной.

Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" проекта 11435, находящемся в ремонте у стенки филиала "35 судоремонтный завод" АО "Центр Судоремонта "Звездочка" в Мурманске, 12.12.2019 (с) кадр из видео

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