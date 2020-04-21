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Военное обозрение

«Сигнал для НАТО»: данные об испытаниях танка Т-14 «Армата» в САР обсуждают в зарубежной прессе

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Источник изображения: topwar.ru

В зарубежных средствах массовой информации активно обсуждается заявление главы российского Минпромторга Дениса Мантурова о том, что новейшие танки Т-14 «Армата» прошли испытания в боевых условиях в Сирии. Напомним, что Мантуров, сообщив о таких сирийских тестах «Арматы», добавил, что испытания позволят сформировать финальный облик танка нового поколения.

Так, в греческой прессе считают известия от Мантурова об испытаниях танка Т-14 «Армата» в Сирии «большим удивлением для Запада и Турции».

Обозреватель Андреас Мунцурулиас пишет о том, что добавляет интриги отсутствие на данный момент изображений «Арматы» в Сирии, а также отсутствие данных относительно того, покинули ли эти танки территорию САР или же по-прежнему там остаются.

Греческое издание Pentapostagma считает, что Россия сообщением об испытаниях Т-14 «Армата» в Сирии «посылает сигнал НАТО и конкретно турецкому президенту, чтобы тот не питал иллюзий относительно большой средиземноморской войны».

Несколько комментариев от пользователей упомянутого греческого СМИ:

Источник изображения: topwar.ru

Это всё российская пропаганда. Нет никакого способа его (танк) там использовать, не будучи никем замеченным. Это, скорее всего, только предвещает его использование, являясь предупреждением для НАТО.

Мы могли бы заказать несколько таких бронемашин, но наши власти будут блокировать это, не давая такой возможности.

Сообщение Дениса Мантурова обсуждается в прессе Индии. Материалы СМИ Индии по поводу заявления о тестировании Т-14 "Армата" в Сирии получают десятки тысяч ретвитов в социальных сетях и расходятся по блогам.

В прессе Таиланда сообщили об испытаниях Т-14 «Арматы» в Сирийской Арабской Республике, что также вызывает немалый интерес среди военных экспертов и рядовых пользователей в Юго-Восточной Азии.

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1 комментарий
№1
21.04.2020 04:41
Если по 30 Армат будут в год производить , как в том году  собрали .., то думаю НАТО может спать спокойно.
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