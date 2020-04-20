Жэньминь жибао (Китай): в ответ на угрозу НАТО Россия разместит в Черном море новые фрегаты

Черное море – одно из основных мест противостояния России и НАТО, отмечает «Жэньминь жибао». В последнее время угроза со стороны НАТО растет, и это толкает Россию на ответные действия. Так, на Черном море появятся новые российские фрегаты, чтобы не допустить «свободного плавания» кораблей США.

Сообщается, что Военно-морской флот России разместит в акватории Черного моря новейшие фрегаты проекта 22350, которые станут главной сдерживающей силой в данном регионе. В связи с этим Черноморский флот России подготовил пирсы, ремонтные мастерские, арсеналы и другую береговую инфраструктуру. 5 апреля разведывательный самолет ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, провел разведывательную операцию над Черным морем. Российские эксперты заявили, что в будущем игра в Черноморском регионе будет более ожесточенной.

Черное море - главный морской путь, соединяющий континентальные районы Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа из Средиземного моря, а также важный регион, который влияет на коммуникацию России с Европой. Долгое время акватория Черного моря является одним из основных мест противостояния НАТО и России. С 2017 года НАТО постоянно усиливает свое военное присутствие в данном регионе, направляя туда не только различные разведывательные самолеты, но и военные корабли для осуществления так называемого "свободного плавания", чтобы сформировать сдерживающий фактор для России.

Перед лицом угрозы со стороны НАТО Россия принимает меры по защите своих интересов. Согласно новой редакции "Морской доктрины РФ", опубликованной в июле 2015 года, "на Черном и Азовском морях основой национальной морской политики являются ускоренное восстановление и всестороннее укрепление стратегических позиций Российской Федерации, поддержание мира и стабильности в регионе". Россия усилила свое военное присутствие в Черноморском регионе, а также развернула в Крыму и Южном военном округе зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", систему ПВО "Панцирь-С", противокорабельные ракеты "Бастион", истребители Су-27СМ и Су-30СМ, радиолокационные станции раннего предупреждения о ракетном нападении "Днепр" и другие новейшие виды вооружения и техники. Большое значение для России имеет оптимизация структуры и строительство инфраструктуры Черноморского флота для обеспечения контроля над Черным морем и Крымом. Размещение фрегатов проекта 22350 еще больше увеличит реальную силу Черноморского флота.

Фрегат проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" является первым главным надводным кораблем, спроектированным российским Военно-морским флотом после окончания холодной войны. Его водоизмещение составляет около 4500 тонн. Корпус корабля изготовлен с использованием стелс-технологии, в носовой части расположена 130-мм артсистема. Фрегат также оснащен установкой вертикального пуска зенитно-ракетного комплекса "Полимнент-Редут" с 28 ячейками, двумя многоцелевыми вертикальными пусковыми установками 3С14У1 (которые могут быть заряжены сверхзвуковыми ракетами "Оникс" или крылатыми ракетами "Калибр-НК"), а также четырьмя 533-мм торпедными аппаратами.

По мнению российских экспертов, план размещения фрегатов российской армией можно рассматривать как асимметричный ответ на выход США из "Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", поскольку после выхода из договора Соединенные Штаты могут развернуть наступательные вооружения в Румынии на западном побережье Черного моря. "Крылатые ракеты фрегатов проекта 22350 смогут взять под прицел американскую базу в Румынии, что сделает их мощной сдерживающей силой в черноморском регионе". Учитывая, что данные корабли могут быть оснащены крылатыми ракетами "Калибр-НК" с дальностью действия не менее 1500 км, а также гиперзвуковыми ракетами "Циркон", это добавит большой вес игре России в Черном море.