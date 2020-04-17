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bmpd.livejournal.com

Танки Т-90А из состава 7-й военной базы будут модернизированы до уровня Т-90М

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Газета "Известия" в материале Романа Крецула и Алексея Рамма "Танковый "Прорыв": войска в центральной России укомплектуют Т-90М", сообщила, что первыми танками Т-90А, которые пройдут модернизацию до уровня Т-90М, станут машины российской 7-й военной базы в Гудауте в Абхазии. К лету 2020 года танки Т-90А изымут из состава 7-й базы (в которой они в составе одного танкового батальона находились с февраля 2009 года) и отправят на модернизацию на АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ), а взамен них 7-я база получит модернизированные танки Т-72Б3. После модернизации бывшие "абхазские" Т-90М отправят уже в части Западного военного округа (ЗВО).

Танки Т-90А (41 единица) танкового батальона 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы Вооруженных Сил России. Гудаута (Абхазия), снимок сделан в день их прибытия в Гудауту 25.02.2009 (с) twower.livejournal.com

Со стороны bmpd напомним, что всего Министерство обороны России по трем контрактам с УВЗ законтрактовало в 2017-2019 годах 160 танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"), однако только 10 из них должны быть новой постройки УВЗ (на днях, как можно судить, именно они и были переданы в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии ЗВО), а остальные должны модернизироваться из строевых танков Т-90А.

"Известия" сообщают, что, помимо 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, модернизированные до уровня Т-90М танки также должны получить 27-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (Мосрентген, Новая Москва) и 6-я отдельная танковая бригада (Мулино, Нижегородская область) ЗВО.

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