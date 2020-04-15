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Известия.ru

Танковый «Прорыв»: войска в центральной России укомплектуют Т-90М

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Источник изображения: Фото: mil.ru/Министерство Обороны РФ

Первыми танками Т-90, которые пройдут модернизацию по проекту Т-90М «Прорыв», станут машины российской 7-ой военной базы в Гудауте. Вместо них размещённые в Абхазии части получат Т-72Б3. После обновления Т-90 отправят прикрывать западные рубежи страны. Туда же поставляют танки, только сошедшие с конвейера. По мнению экспертов, они превосходят американские «Абрамсы» и лишь немногим уступают по ходовым характеристикам и бронезащите новейшей отечественной разработке «Армата».

Первыми танками Т-90, которые пройдут модернизацию по проекту Т-90М «Прорыв», станут машины российской 7-ой военной базы в Гудауте. Вместо них размещённые в Абхазии части получат Т-72Б3. После обновления Т-90 отправят прикрывать западные рубежи страны. Туда же поставляют танки, только сошедшие с конвейера. По мнению экспертов, они превосходят американские «Абрамсы» и лишь немногим уступают по ходовым характеристикам и бронезащите новейшей отечественной разработке «Армата».

Апгрейд пройдут все

Перевооружение 7-й военной базы в Абхазии на танки Т-72Б3 завершится к лету этого года, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Т-90, которые всё последнее десятилетие несли службу на территории республики, отправят на завод, где их доведут до модификации Т-90М. На прежнее место службы их возвращать не планируют. Танки передислоцируют в Западный военный округ (ЗВО).

Несколько лет назад в ЗВО была развёрнута 1-я гвардейская танковая армия. Её задача — прикрывать центральные регионы страны от нападения с европейского направления. Входящие в её состав полки, бригады и дивизии и получат на вооружение Т-90М. Туда будут направлять как новые машины, так и Т-90, уже послужившие в войсках и затем прошедшие апгрейд.

Поставки машин с конвейера в части ЗВО уже начались. Ранее командующий 1-й гвардейской танковой армией гвардии генерал-лейтенант Сергей Кисель заявил, что первая партия Т90-М поступила в гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. По данным источников «Известий» в военном ведомстве, следующие на очереди — 27-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская бригада в Подмосковье, а также 6-я отдельная танковая Ченстоховская бригада в Мулино Нижегородской области.

Ранее было объявлено, что в нынешнем году модернизированные Т-90 пройдут по Красной площади 9 мая. Скорее всего, это будут только что полученные машины Таманской дивизии, танкисты которой традиционно участвуют в праздничных мероприятиях.

Есть ресурс

Модернизированы постепенно будут все Т-90, которые находятся в эксплуатации. Их относительно немного. Порядка 150 машин было выпущено в начале 1990-х годов, и около 240 сошли с конвейера с 2004 по 2011 год. Часть танков направили в Сирию: одни до сих пор несут службу по охране российской базы Хмеймим, другие воюют в составе армии САР.

Помимо обновленных Т-90 будет выпущена партия новых машин. В начале февраля «Уралвагонзавод» сообщил об успешном завершении их госиспытаний. Гендиректор предприятия Александр Потовапов заявил, что первые поставки танков начнутся в этом году. Однако детали контракта, в том числе количество заказанных военным ведомством машин, он не назвал.

Бронирован и опасен

Т-90М по своим характеристикам приближается к новейшей российской разработке — «Армате». Он лишь немногим уступает ей по ходовым качествам и бронезащите, и при этом имеет такую же огневую мощь. В ходе модернизации танк получил улучшенную пушку 2А46М5-01 и более мощный дизельный двигатель. На машине установлена автоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемет «Корд-МТ».

Но главное, на чём концентрировались конструкторы — это повышение выживаемости экипажа. Внутри боевого отделения установлены противоосколачные экраны из кевларовой ткани. А основная часть боеприпасов вынесена в специальный ящик за башней. Кроме того, заметно крепче стало бронирование.

— Т-90 и так отличается от Т-72 усиленной бронёй, — сообщил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — А в новой модификации, благодаря внедрению модернизированной защиты «Реликт», лобовая проекция укрепляется ещё больше. На данный момент это у нас самый защищённый танк, если не считать «Армату». Новая машина имеет улучшенную систему управлению огнём. Командир получил приборы, дающие хороший обзор и возможности по раннему обнаружению противника. В современной войне, где побеждает тот, кто первым увидит и выстрелит, такие средства критически важны. У наводчика появился комбинированный дневной/ночной прицельный комплекс, чего не было на машинах прошлых серий.

На западные рубежи

С советских времён в военном ведомстве возникла традиция направлять новую технику, в первую очередь, в подмосковные соединения — гвардейские мотострелковые танковые дивизии — Таманскую и Кантемировскую. Эти формирования предназначены для прикрытия западных рубежей страны и защиты столицы. Их оснащают и готовят с учётом возможного противостояния армиям передовых стран, располагающих самой современной техникой.

— После того как Т-90М обкатают в центральной России, следующие партии будут, по всей видимости, переброшены на южное направление, которое остаётся довольно опасным, — отметил Алексей Хлопотов. — Возле наших западных границ складывается непростая обстановка — чего стоит только переброска в Европу американских «Абрамсов» и манёвры НАТО с их участием.

7-я российская военная база, танки которой отправят на укрепление западных рубежей, была размещена на территории Абхазии в феврале 2009 года. Её сформировали на базе 131-й отдельной мотострелковой бригады, которая до этого располагалась в Майкопе. Это соединение получило большую известность во время новогоднего штурма Грозного в 1994-1995 годах, когда попало в окружение и понесло тяжёлые потери. В начале 2009-го, одновременно с преобразованием в 7-ю базу, бригада получила вместо танков Т-72Б новейшие на тот момент Т-90А.

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Польша
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