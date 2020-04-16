Два патрульных катера "Раптор" для ВМФ РФ спустили на воду в Санкт-Петербурге

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Два новых патрульных катера типа "Раптор" в среду спустили на воду в Санкт-Петербурге, их ввод в состав Балтийского флота запланирован на июнь, сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.

"Сегодня на новом судостроительном комплексе ОАО "Пелла" в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду двух патрульных катеров проекта 03160 типа "Раптор", - говорится в сообщении.

По словам Главкома ВМФ Николая Евменова, которого цитирует пресс-служба, их ввод в состав флота ожидается в июне этого года.

"В настоящее время идет подготовка экипажей катеров. После завершения необходимых испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота", - сказал Евменов.