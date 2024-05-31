В Петербурге спустили на воду катер нового поколения "Раптор"
|
|
Патрульный катер Раптор
Источник: © Пресс-служба ВМФ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Катер нового поколения "Раптор" спустили на воду в Санкт-Петербурге, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.
"На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160", - сказал он.
По словам Дыгало, катера этой серии строятся по заказу ВМФ для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением.
После всех необходимых испытаний катер примут в состав Балтийского флота, добавил представитель оборонного ведомства.
|
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.06.2017 На судостроительном предприятии "Пелла" состоялась церемония спуска на воду патрульного катера проекта 03160 для ВМФ РФ
17.05.2016 Зачем Минобороны «Хищники»
31.03.2015 Балтийский флот получит новый патрульный катер
11.03.2015 Поставки новых кораблей и подлодок Черноморского флота в 2015 году
06.01.2015 Завод "Пелла" завершил постройку для ВМФ России серии судов проекта 03180
16.12.2016 Два патрульных катера "Раптор" для ВМФ РФ спущены на воду в Санкт-Петербурге
28.10.2016 Спасательное буксирное судно нового поколения спущено на воду
10.10.2016 В составе Балтфлота появился боевой катер "Юнармеец"