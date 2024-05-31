В Петербурге спустили на воду катер нового поколения "Раптор"



Патрульный катер Раптор

Источник: © Пресс-служба ВМФ Патрульный катер РапторИсточник: © Пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Катер нового поколения "Раптор" спустили на воду в Санкт-Петербурге, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало.

"На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялась церемония спуска на воду очередного новейшего патрульного катера проекта 03160", - сказал он.

По словам Дыгало, катера этой серии строятся по заказу ВМФ для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением.

После всех необходимых испытаний катер примут в состав Балтийского флота, добавил представитель оборонного ведомства.