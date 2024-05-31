На судостроительном предприятии "Пелла" состоялась церемония спуска на воду патрульного катера проекта 03160 для ВМФ РФ



Противодиверсионные катера П-415 и П-425 проекта 03160 «Раптор» перед вводом в состав ВМФ России. Севастополь, апрель 2017 года

Источник: Балабин 1696 / forums.airbase.ru Противодиверсионные катера П-415 и П-425 проекта 03160 «Раптор» перед вводом в состав ВМФ России. Севастополь, апрель 2017 годаИсточник: Балабин 1696 / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 31 мая. На Санкт-Петербургском судостроительном предприятии "Пелла" состоялась церемония спуска на воду очередного патрульного катера проекта 03160 "Раптор", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Катера этой серии строятся по заказу Военно-морского флота для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением для выполнения поставленных задач. Планируется, что после завершения всех необходимых этапов испытаний катер будет передан ВМФ и принят в состав Балтийского флота.

Катер проекта 03160 предназначен для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

- доставка группы военнослужащих (морских пехотинцев) не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной оперативности при погрузке группы на борт и высадки в назначенном месте.

- несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий;

- перехват и задержание малых целей.

-участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера проекта 03160 – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования 100 миль.

Длина наибольшая – 16,9 м, ширина наибольшая – 4,1 м, осадка – 0,9 м, экипаж – 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита – бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости. Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм. Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм; дальность обнаружения цели – 3000 м; прицельная дальность стрельбы – 2000 м; 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.