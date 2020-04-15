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Военное обозрение

Военный эксперт: не дай бог американскому «Абрамсу» на ходу встретиться с нашей «Арматой»

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе зачастую предпринимаются попытки не просто провести сравнительный анализ современных российских танков с американскими и европейскими образцами, но и выставить этот, с позволения сказать, анализ как повод объявить о «проблемах» и «несостоятельности» российской военной техники (не только, кстати, танков).

По понятным причинам, признать высокое качество производимого сегодня в России вооружения для тех же американских «партнёров» означает одно - дать дополнительное преимущество России с точки зрения развёртывания конкуренции на глобальном рынке вооружений.

Именно поэтому в западных СМИ, в аккаунтах социальных сетей нередко появляются материалы, авторы которых ищут хоть какой-то повод заявить о «недостатках» техники российского оборонно-промышленного комплекса.

В одном из сегодняшних материалов «Военное обозрение» опубликовало западный видеосюжет, который можно назвать примером упомянутой выше политики. Речь идёт о материале «В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Армата» по стабилизации». В ролике автор пытается продемонстрировать некое превосходство танков M1A2 Abrams над танками Т-14 «Армата» по характеру стабилизации во время выполнения стрельбы. Сама попытка сравнивать танки абсолютно разных классов (вплоть до их масс) выглядит более чем странной.

Такое «сравнение» специально для «Военного обозрения» прокомментировал военный эксперт Виктор Баранец, являющийся членом Президиума Общероссийской организации «Офицеры России».

По словам эксперта, это абсолютно глупое сравнение, которое идёт от «ритуального американского зуда».

Виктор Баранец:

Это попытка хотя бы таким дешёвым образом поизголяться над российским танком. Американцы не знают способностей нашего танка Т-14 и не знают системы его стабилизации. Наш танк они ещё не видели в деле, ни ещё не видели, как он стреляет с ходу. Мне была в своё время предоставлена возможность посмотреть, как этот танк стреляет, и я скажу так: не дай Бог американскому «Абрамсу» на встречном ходу встретиться с нашей «Арматой».

При этом Виктор Баранец отметил, что всё же это из области предположений и он не хочет уподобляться американцам, привыкшим сравнивать оружие не в реальной боевой обстановке, а теоретически.

Виктор Баранец:

О чём можно говорить, если они в Интернете выигрывают у нас все авиационные бои, в Интернете же они обозначают превосходство системы Patriot над нашими С-400. Всё это типичная американская хвастливость, которая больше базируется на словах, нежели на реальном положении дел. Я считаю, что это часть той информационной войны, которую американцы ведут против нашего ВПК.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Армата
С-400 Триумф
Проекты
ИТ
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