Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой

Т-14 можно было увидеть на парадах в России, но действительно ли новейший танк побывал в боевых условиях в Сирии?.

«Применение «Армат» в Сирии – это красивая легенда». Такую точку зрения высказывают авторитетные военные эксперты, реагируя на сенсационные слова главы Минпромторга Дениса Мантурова. Почему информация об отправке новейших российских танков на сирийские полигоны вызвала удивление и для кого было сделано это громкое заявление?

О том, что танк Т-14 "Армата", который претендует на мировую гегемонию в танкостроении, прошел "обкатку боем" в Сирии, сообщил не главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков (ему подчиняются все танкисты ВС РФ) и даже не начальник Генштаба Валерий Герасимов (ему вообще все в армии подчиняются, не говоря уж про министра Шойгу), а министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Армату" явно пиарят таким способом именно на экспорт, так как сама Российская армия от нового танка пока де-факто отказывается. Почему? Во-первых, из-за достаточно высокой цены. Во-вторых, из-за того, что российские танкисты сделали ставку на модернизированные и очень успешные танки Т-90М. Их Минобороны, как стало известно, заказало около 1500 единиц. "Армат" же сейчас в танковых полках 20 штук, плюс контракт на поставку еще 100 машин.

Танк Т-14 "Армата" в России прозвали "парадным танком" – из-за небольшого количества выпущенных на данный момент машин, позволяющего участвовать лишь в испытаниях и в прохождениях во время военных парадов на Красной площади в Москве. При этом у "Арматы" потрясающие перспективы, просто он опередил время.

То есть ситуация видится такой, что действительно прекрасный танк "Армата", обладающий уникальными возможностями и техническими характеристиками, оказался... невостребованным. Он вроде как и нужен, но без него пока можно и обойтись. Но вот другой вопрос – этот танк нужно продать. Окупить его разработку и производство. По экспорту, по лицензии, как угодно – деньги-то ведь в него вложены, и немалые.

Здесь можно вспомнить историю с танком Т-90, который родился на базе уже обкатанного и проверенного (и успешно продаваемого) Т-72. "Уралвагонзавод", основной производитель тяжелой бронетехники в России, этот танк не просто усовершенствовал или модернизировал, а довел до совершенно нового уровня.

И поставив Вооруженным силам РФ Т-90АМ, предложил его на продажу в экспортном варианте, как Т-90С, стоимостью около двух с половиной миллионов долларов за единицу, а глубоко модернизированный Т-90МС – уже за 4,3 миллиона. Нынешнее продление российско-индийского контракта по лицензионному производству танков Т-90С/СК, согласно которому Индия получит дополнительно 464 машинокомплекта для собственной сборки, принесет России ("Уралвагонзаводу") как минимум 2,8 млрд долларов. Тех самых средств, которые потребуются для выполнения внутренней потребности в производстве танков.

России необходимо сейчас убедить потенциальных покупателей в том, что товар в виде уникальной бронированной системы "Армата", на базе которой возможно размещение танка, боевой машины пехоты, вспомогательной машины поддержки на поле боя, является самой эффективной машиной.

Банальное сравнение ТТХ Т-14 "Армата", американского Abrams М1А1 или немецкого Leopard 2А6 в "бумажном" варианте никого особо не впечатлит – калибр и толщина брони, конечно, имеют значение, но практика применения, конечно, предпочтительнее. Чем большая практика эффективного боевого применения техники, тем выше на нее спрос.

Образно говоря, тот же автомат Калашникова в рекламе не нуждается (производство АК-47 сейчас наладили даже в США), хорошо зарекомендовали себя танки Т-90, истребители семейства Су-30, МиГ-29 и другая проверенная боевая техника. Хороший пиар российским зенитным ракетным системам С-400 "Триумф" сделала Турция, предпочтя С-400 американским Patriot. У российских танков Т-14 "Армата", равно как и у истребителей пятого поколения Су-57, такой рекламы пока что нет. Не участвовали они в боевых действиях. И если учесть, что их массового применения (постановки на вооружение) в Российской армии тоже нет, то необходимы некие ходы, подтверждающие их выдающиеся боевые характеристики.

О том, что российские истребители Су-57 побывали в небе Сирии, известно достоверно. Вроде бы даже случился "контакт" с американскими самолетами F-35. Почему бы не обкатать в Сирии, на боевой площадке, и перспективный российский танк Т-14 "Армата"? Или хотя бы заявить о том, что подобное произошло?

"Применение "Армат" в Сирии – это красивая легенда, – заявил газете ВЗГЛЯД один из пессимистично настроенных военных экспертов, сам бывший танкист Виктор Мураховский. – Мог быть использован любой полигон, в том числе и с максимальной приближенностью к боевым условиям. У нас подобный "полигон" сейчас существует только в Сирии. При этом давайте вспомним, что российская группировка в этой арабской республике прямого вооруженного контакта ни с какой из сторон-участниц конфликта не имеет. С Турцией у нас вообще такой нейтралитет по Идлибу, где фиксируется каждый выстрел.

При возможностях воздушной разведки, как при использовании беспилотников, так и космических средств спутниковой разведки США, о появлении "Арматы" в Сирии было бы уже известно. Другое дело, что может идти речь о неких намерениях по возможным поставкам новых российских танков в Сирию. Ну такое "взрыхление почвы" перед поставкой Т-14 в эту страну".

Можно вспомнить инфоповод недельной давности, когда ряд изданий, изначально сирийских и турецких, а затем и российских, сообщили о переброске в Сирийскую Арабскую Республику около 150 тяжелых танков и бронетранспортеров.

Сообщалось, что "бронированную армаду" доставил в сирийский порт Тартус большой десантный корабль (БДК) "Саратов". Для понимания: российские БДК способны принять на борт 10-13 танков, либо 30-35 бронетранспортеров, плюс 300 морских пехотинцев. Больше не поместится, водоизмещение не позволит. Чисто теоретически в составе "рассекреченного" груза могли быть и несколько (2-5-10 штук) Т-14 "Армата", которые могли прокатить по пыльным просторам Сирии для испытания надежности. Вот только зачем? Можно было использовать, например, российские полигоны в Таджикистане (201-я военная база) или в Армении (102-я в Гюмри), где схожие с Сирией погодно-климатические и ландшафтные условия.

С другой стороны, сложно заподозрить федерального министра в дезинформации. Тем более что просто случайно оговориться г-н министр Мантуров в интервью с журналистом телеканала "Россия 1" об испытаниях российского танка в Сирии не мог. Даже если предположить, что его спровоцировали на подобный ответ. "Да, совершенно верно... они были в Сирии", – ответил Мантуров на вопрос телеведущей Наили Аскар-заде. Пожалуй, можно предположить, что ответ этот был в большей степени ориентирован на потенциальных покупателей "Арматы" на Ближнем Востоке и в Саудовской Аравии.

Позиция Минобороны России в этой ситуации осталось непонятной. Ни подтверждений, ни опровержений из военного ведомства не последовало. И если о "командировке" истребителей Су-57 в Сирию было дано подтверждение, то вот по поводу танка Т-14 "Армата" военные предпочли промолчать. Здесь может быть одно предположение – танки пошли в Сирию по другим "каналам". И, что не исключено, именно по ведомству Министерства промышленности и торговли – не для испытаний, а для первой экспортной партии? О чем и был осведомлен министр Мантуров.

"Потенциальный рынок продаж российской "Арматы" ориентирован именно на Ближний Восток,

– считает эксперт танкового производства Константин Белоусов. – Европа, Китай, Египет, а уж тем более США этот российский танк, при всех его характеристиках, точно не купят. Но он может оказаться привлекательным для Ближнего Востока, Аравийских стран. Его возможности привлекательны именно в условиях пустынных или просто стран с жарким климатом. Этот танк обладает высокими скоростными характеристиками, мощной пушкой, имеет активную и динамическую защиту, это непревзойденный убийца.

Но он очень дорогой. Вероятно, что в процессе доработок и модификаций будет стоить еще больше, для Российской армии сумма в 250 миллионов рублей завышенная, здесь эффективнее заказать не менее надежные Т-90, а вот для экспорта это вполне объяснимо. Главное, продать такой танк "красиво". А для этого как раз и могла понадобиться история про испытания в Сирии.

Виктор Сокирко