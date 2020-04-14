В инженерных войсках ВС РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии

ЦАМТО, 13 апреля. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии.

Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 проц.

Эта система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи. Индивидуальный источник электроэнергиии представлен в трех исполнениях – мощностью в 30, 50 и 100 Вт.

Данные источники предназначены для выполнения задачи в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.