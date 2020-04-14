Войти
ЦАМТО

В инженерных войсках ВС РФ принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии

399
0
0
Инженерные войска РФ
Военнослужащие инженерных войск РФ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 13 апреля. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение портативный индивидуальный источник электроэнергии.

Инновационной особенностью используемых в источниках батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского производства, произведенных по современной технологии c коэффициентом полезного действия свыше 20 проц.

Эта система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи. Индивидуальный источник электроэнергиии представлен в трех исполнениях – мощностью в 30, 50 и 100 Вт.

Данные источники предназначены для выполнения задачи в условиях отсутствия централизованного энергоснабжения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
11.09.2017
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
07.11.2016
В инженерных войсках РФ принят на вооружение кран-манипулятор с дистанционным управлением
26.01.2015
Небо России будут защищать новые cпутники и боевые самолеты
10.09.2014
Гидрометеорологическую информацию в РВСН теперь получают через цифровые каналы связи
13.11.2013
В центре внимания – перспективы кораблестроения
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"