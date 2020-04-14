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Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" войдет в состав ВМФ России в 2022 году

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Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019
Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Вымпел" Видео:

ЦАМТО, 13 апреля. Малое гидрографическое судно (МГС) "Яков Лапушкин" проекта 19910, строящееся на судостроительном предприятии "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская обл.), планируется включить в состав ВМФ России в 2022 году.

Наименование "Яков Лапушкин" присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления ВМФ в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Якова Яковлевича Лапушкина.

Серийное строительство МГС проекта 19910 ведется в интересах оснащения гидрографической службы ВМФ современными судами, способными проводить гидрографические исследования с использованием оборудования нового поколения. Характеристики судна "Яков Лапушкин" дают возможность проводить гидрографические исследования на удалении более 3 тыс. миль от пунктов базирования. Ледовый класс корпуса МГС "Яков Лапушкин" позволит военным гидрографам выполнять задачи в сложной ледовой обстановке. Планируется, что МГС "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота.

Справочно:

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" будет оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований и займет достойное место в линейке гидрографических судов и катеров гидрографической службы ВМФ.

Включение в состав ВМФ судов проекта 19910 позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Основные задачи – постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования, выполнение гидрографических работ, перевозка различных грузов для обеспечения работ гидрографических подразделений на необорудованном побережье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
19910
БФ
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