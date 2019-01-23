В Ярославской области заложили новейшее гидрографическое судно для ВМФ

Строящееся на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» для ВМФ России малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» после спуска на воду. Благовещенск,, 19.07.2018.

Судно "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Церемония закладки новейшего малого гидрографического судна "Яков Лапушкин" прошла во вторник на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область), сообщили в пресс-службе Военно-морского флота (ВМФ) России.

"Состоялась торжественная церемония закладки пятого новейшего малого гидрографического судна проекта 19910 для ВМФ России", - говорится в сообщении.

Судно "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота и сможет проводить гидрографические исследования, находясь в 3000 миль от пунктов базирования. "Вымпел" планирует передать его ВМФ в 2022 году.

Гидрографическое судно получит современные технические средства и улучшенный ледовый класс конструкции корпуса, который позволит работать в условиях сложной ледовой обстановки. В настоящее время строится два судна проекта 19910: одно - в Рыбинске (для Северного флота), второе - в Благовещенске (для Тихоокеанского флота).

Суда проекта 19910 создаются специально для гидрографической службы ВМФ ВС России. Основные возлагаемые на них задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования, перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых гидрографических подразделений на необорудованном побережье.