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Интерфакс-АВН

ОАК не останавливала работу заводов на период карантина, перевела часть сотрудников на "удалёнку"

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Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
Авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пятаков

Москва. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") не останавливает работу своих предприятий на период карантина, следует из сообщения компании.

"В настоящее время часть производственных участков находится в режиме нерабочих дней. Но об остановке заводов ОАК речи не идет. С учетом этого разработан график работы сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность предприятий, отвечают за непрерывные производственные процессы и выполнение важнейших государственных программ по линии ГОЗ и ВТС. Мы продолжаем выполнение обязательств перед государственным заказчиком и иностранными партнерами", - говорится в сообщении ОАК.

При этом, согласно сообщению, значительная часть специалистов ОАК работает в режиме удаленного доступа. В первую очередь это сотрудники инженерных и корпоративных центров.

"Для повышения уровня безопасности на всех предприятиях ОАК введен постоянный контроль за состоянием здоровья сотрудников, ограничены командировки, большинство совещаний проводится в режиме видеоконференций, принимаются дополнительные санитарные и профилактические меры", - заявили в компании.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ. Основным акционером было Росимущество, но в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% находящихся в федеральной собственности акций ОАК.

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