Войти
Военное обозрение

Созданные учёными в США лечебные микробиороботы могут преодолевать защиту иммунной системы организма

417
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В рубрике «Поговорим о науке» предлагается рассмотреть работу, которая проводится в Американском физическом институте (AIP) в области роботизированных методов лечения заболеваний. Суть работы состоит в создании микророботов, которые могут доставлять лекарства к клеткам конкретного органа человека, повышая эффективность лечения и снижая побочное влияние медикаментов на клетки здоровых органов и тканей человеческого организма.

Исследование учёных в США опубликовано в крупном научном журнале «Биоинженерия».

Из материала:

Чтобы микроскопические биороботы смогли эффективно преодолевать иммунный барьер организма, они должны состоять из «понимаемых организмом в позитивном плане» материалов. Они также должны иметь возможность свободного перемещения по биологическим жидкостям организма, включая относительно вязкие среды. Только так лекарственный препарат в нужной дозе будет доставляться без проблем к тому или иному набору клеток органа или ткани.

Группа учёных под руководством Николь Басс и Юнуса Алапана говорят о том, что для перемещения лечебных микробиороботов по организму используется система управления, основанная на магнитных и даже на звуковых импульсах.

Исследователи сообщают, что им удалось создать микроскопические системы, комбинируя так называемые наноэритросомы (структуры эритроцитов) и особый генный субстрат. В такой комбинации микроскопические биороботы смогут восприниматься иммунитетом человека не как инородные тела.

Микроскопические носители эритроцитов прикрепляются к бактериальной мембране, используя нековалентную биологическую связь между биотином (водорастворимый витамин группы B) и стрептавидином (белок, вырабатываемый Streptomyces avidinii). Этот процесс сохраняет два важных белка мембран эритроцитов: TER119, необходимый для прикрепления наноэритросом, и CD47 для предотвращения поглощения макрофагов. При этом генный субстрат является своего рода движителем этих биосистем.

Учёные отмечают, что в ходе лабораторных испытаний зафиксировали сниженный иммунный отклик на внедрение в организм микробиороботов со связанными молекулами лекарственных средств, роль которых выполняли витамины.

В публикации говорится о том, что такой способ учёные собираются использовать для лечения онкологических заболеваний, когда нужно повышение эффективности воздействия на конкретные группы клеток – в том числе, для уничтожения клеток, образующих опухоль. Таких микророботов назвали "лечебными микропловцами".

Эксперты, изучив публикацию, отмечают, что и у этой разработки американских учёных есть своя обратная сторона. Ведь в случае успешного тестирования микробиороботов нельзя полностью исключить вероятность того, что найдутся силы, которые будут готовы использовать это изобретение в деструктивных целях: например, для доставки в определённые органы и ткани отнюдь не лекарственных препаратов при «отключении» иммунной защиты организма. Тем более, если такой процесс ещё и может быть контролируемым извне.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Медицина
Робот
Похожие новости
24.07.2019
Ангел-хранитель от мастеров взрывного дела
11.08.2016
"Это вопрос выживания"
20.07.2016
Война принтеров
17.06.2016
Ростех: новая промышленная революция
02.04.2014
Роботы получат льготы
02.04.2012
"Буратино", "Балеринка" и "Молодец" российского оборонного комплекса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.04 14:44
  • 12
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 09.04 14:36
  • 1
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 09.04 14:23
  • 2
Командир сверхсекретного отряда ВВС США рассказал о ненадежности советских МиГов
  • 09.04 14:06
  • 1
В МИД РФ напомнили о статусе космического пространства
  • 09.04 14:06
  • 1
Армия США получила первую партию новых снайперских винтовок M110A1
  • 09.04 14:04
  • 131
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.04 13:58
  • 1
Нецелесообразно: кого не позовут на парад Победы
  • 09.04 13:57
  • 1
«Захват территорий»: в России оценили планы Трампа на Луну
  • 09.04 13:10
  • 115
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 09.04 13:10
  • 31
Кому выгодно убийство экономики
  • 09.04 13:10
  • 8
Перемены вместо «реформ»
  • 09.04 12:57
  • 1
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
  • 09.04 12:41
  • 54
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 09.04 11:20
  • 5
Новый калибр может изменить тактику боя
  • 09.04 11:15
  • 1
"Боевые баркасы": на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым