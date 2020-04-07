Войти
Военное обозрение

«52 укрытия и склада, 250 кг взрывчатки»: МО Турции отчиталось о «нейтрализации террористов» и их арсенала в Сирии

277
0
0

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

В министерстве обороны Турции представили отчёт об итогах проведения операций на территории Сирийской Арабской Республики за март текущего года. Представляющий пресс-службу военного ведомства Турции полковник Алкай Денизер, руководящий отделом по связям с общественностью, заявил о том, что в прошлом месяце в общей сложности было уничтожено 80 террористов. При этом под террористами Анкара в данном случае понимает вооружённых лиц из состава Рабочей партии Курдистана – PKK/YPG.

Алкай Денизер:

Основная фаза операции проводилась нашими коммандос в районе Тель-Рифата, где террористы попытались вторгнуться на территории проведения военной миссии турецкими военнослужащими.

По его словам, турецкие войска уничтожили 52 убежища, склада и схрона.

Из отчёта Минобороны Турции:

Изъято более 250 кг нитрата аммония, 2,5 килограмма взрывчатого вещества C-4, 92 взрывателя, другие составные части взрывных устройств.

Тот же Денизер заявил, что борьба с терроризмом ведётся и на территории самой Турции. Он отметил, что продолжается организованное противостояние «силам FETÖ». Это силы Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в спонсировании попытки госпереворота. Сам Гюлен проживает, напомним, в США. В Минобороны Турции заявили, что на данный момент судебные процессы в стране ведутся в отношении 5 с лишним тысяч «гюленистов», включая бывших военнослужащих.

Денизер:

С 20 июля 2016 года из Вооруженных сил Турции было уволено 19 203 человека, причастных к попытке переворота.

Нужно напомнить, что в 2016 году попытка госпереворота в Турции провалилась. Анкара тогда поблагодарила Россию за предоставление данных о настрое и планах противников Реджепа Эрдогана, судьба которого висела, как принято говорить, на волоске.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
27.01.2020
Возможный поворот к варварству
22.01.2020
The National Interest (США): раскол в отношениях между Турцией и Америкой подготовил почву для роста влияния России
25.11.2019
Трамп и Эрдоган продолжат "дружить"
23.09.2019
Турция может обсудить покупку Patriot у США при определенных условиях - Эрдоган
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.04 08:47
  • 108
Страна не работает до 30 апреля
  • 07.04 08:35
  • 50
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 07.04 07:33
  • 6
А чем плох Су-35
  • 07.04 07:23
  • 3
«Утечка из лаборатории»: в Британии проверяют версии о коронавирусе
  • 07.04 05:25
  • 6
Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»
  • 07.04 05:20
  • 62
«Антей». Будет модернизирована только часть
  • 07.04 04:24
  • 1
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" передадут флоту после ремонта в 2022 году
  • 07.04 04:15
  • 1
Выживает ли Россия исключительно за счет оборонки
  • 07.04 04:01
  • 2
Первые полеты на истребителях Су-30СМ в ВВС Армении
  • 07.04 03:58
  • 11
Кто победит в «гонке» медицинских вооружений
  • 07.04 03:39
  • 1
«Ясени» теперь и не узнать
  • 07.04 03:16
  • 1
ВМС США впервые приняли в строй подлодку без официальной церемонии
  • 07.04 02:43
  • 1
Потеснить Китай: морпехи США будут воевать по старинке
  • 07.04 02:30
  • 1
Въезжающих на базы США в Южной Корее будут тестировать на обоняние
  • 07.04 02:13
  • 2
В России разворачивается «масочное» производство