«52 укрытия и склада, 250 кг взрывчатки»: МО Турции отчиталось о «нейтрализации террористов» и их арсенала в Сирии

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

В министерстве обороны Турции представили отчёт об итогах проведения операций на территории Сирийской Арабской Республики за март текущего года. Представляющий пресс-службу военного ведомства Турции полковник Алкай Денизер, руководящий отделом по связям с общественностью, заявил о том, что в прошлом месяце в общей сложности было уничтожено 80 террористов. При этом под террористами Анкара в данном случае понимает вооружённых лиц из состава Рабочей партии Курдистана – PKK/YPG.

Алкай Денизер:

Основная фаза операции проводилась нашими коммандос в районе Тель-Рифата, где террористы попытались вторгнуться на территории проведения военной миссии турецкими военнослужащими.

По его словам, турецкие войска уничтожили 52 убежища, склада и схрона.

Из отчёта Минобороны Турции:

Изъято более 250 кг нитрата аммония, 2,5 килограмма взрывчатого вещества C-4, 92 взрывателя, другие составные части взрывных устройств.

Тот же Денизер заявил, что борьба с терроризмом ведётся и на территории самой Турции. Он отметил, что продолжается организованное противостояние «силам FETÖ». Это силы Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в спонсировании попытки госпереворота. Сам Гюлен проживает, напомним, в США. В Минобороны Турции заявили, что на данный момент судебные процессы в стране ведутся в отношении 5 с лишним тысяч «гюленистов», включая бывших военнослужащих.

Денизер:

С 20 июля 2016 года из Вооруженных сил Турции было уволено 19 203 человека, причастных к попытке переворота.

Нужно напомнить, что в 2016 году попытка госпереворота в Турции провалилась. Анкара тогда поблагодарила Россию за предоставление данных о настрое и планах противников Реджепа Эрдогана, судьба которого висела, как принято говорить, на волоске.