Зампостпреда РФ при ООН: Россия в основном доставила в США средства индивидуальной защиты

Нью-Йорк (ООН). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в основном доставила в США средства индивидуальной защиты, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Это медицинское оборудование, в основном средства индивидуальной защиты. Точное наполнение сейчас сказать сложно, потому что самолет в настоящий момент разгружают", - сказал он журналистам.

По его словам, прибывший борт не останется в Нью-Йорке, "через некоторое время вылетит назад".

"В Нью-Йорке сейчас очень тяжелая ситуация. Мне кажется, что здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету", - отметил Полянский.

"Поэтому важность этой помощи сложно переоценить. Это хороший жест солидарности с нью-йоркцами, думаю, они это оценят. И я думаю, что мы сделали сейчас хороший вклад в то, чтобы Нью-Йорк с этой неприятностью справился как можно быстрее", - добавил он.

По словам Полянского, американская сторона безо всяких задержек приступила к разгрузке самолета, сейчас груз отправят на склад.