NASA получило более 12 тыс. заявок на участие в отборе нового поколения астронавтов

Прием заявок осуществлялся со 2 по 31 марта

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило более 12 тыс. заявок от американцев, желающих принять участие в отборе нового поколения астронавтов для полетов на Луну и Марс. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении американского космического ведомства.

"Более 12 тыс. человек подали заявки на отбор следующего поколения астронавтов NASA, и это демонстрирует прочный интерес в стране к участию в американских планах исследования Луны и осуществления следующего гигантского прыжка для человечества - полета человека на Марс", - отмечают в NASA.

"Новый набор астронавтов поколения Artemis поможет нам лучше исследовать Луну, чем когда-либо прежде, а также позволит нам отправиться на Красную планету", - заявил в свою очередь директор космического ведомства Джеймс Брайденстайн.

Прием заявок осуществлялся со 2 по 31 марта. Они поступили от жителей всех штатов и территорий США, а также столичного округа Колумбия.

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.