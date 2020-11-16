Бери скафандр, пошли домой: США откажутся от покорения Луны

Джо Байден не намерен поддерживать космические фантазии Трампа

Каждый новый президент США, занимая пост, спешит показать, что предыдущий был не во всем прав, а то и вовсе во всем не прав. Теперь же всё будет сделано правильно, и, как пелось в советской песне, «будет людям счастье, счастье на века» — или по меньшей мере на ближайшие четыре года. В первую очередь от такой традиции в США страдает космическая отрасль. Большинство проектов, связанных с космосом, имеют очень большой горизонт планирования, рассчитаны на длительный срок, а потому резкое изменение курса ударяет по ним наиболее сильно. Что будет делать NASA, если президентом будет признан Байден, разбирались «Известия».

Немного истории

Проще всего показать смену космического курса на примере четырех последних президентов США. Есть очень четкая привязка состояния космической программы к партийной принадлежности лидера американской нации. Если у власти республиканец, то больше средств и сил отпускается на большие пилотируемые проекты, если же президент — демократ, то в фаворе изучение Земли — спутники дистанционного зондирования.

Для американской космонавтики стал поворотным 2003 год. Катастрофа шаттла «Колумбия» стала причиной приостановки пилотируемых полетов и положила начало большой дискуссии о том, куда двигаться дальше. Но внезапно, не дожидаясь результатов расследования катастрофы челнока, 14 января 2004 года президент США Джордж Буш в своем выступлении «Новый взгляд на программу исследования космоса» объявил о радикальном изменении целей американских пилотируемых полетов.

Шаттл «Колумбия» потерпел крушение 1 февраля 2003 года при входе в атмосферу Земли перед посадкой. Все семь членов экипажа погибли. Комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что причиной стало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока Источник изображения: Фото: Global Look Press/National Aeronautics & Space Adm/SPAD2

Буш поведал американцам, что полеты на орбиту Земли — это вчерашний день, а самая передовая страна мира должна смотреть только вперед и вверх — на Луну, а то и еще куда дальше. Предполагалось, что NASA закончит работу по проекту Международной космической станции в 2015 году, за пять лет до того Америка перестанет использовать «шаттлы», а все усилия будут сосредоточены на создании новой пилотируемой космической системы, способной совершать полеты на Луну и в дальнейшем на Марс. С этого момента стартовало «Созвездие» — одна из самых масштабных космических программ последних лет.

В рамках этой программы строились тяжелая ракета «Арес-1» и сверхтяжелая «Арес-5», пилотируемый космический корабль «Орион», рассчитанный на межпланетные полеты, и лунный модуль «Альтаир» для посадки на поверхность Луны и взлета с ее поверхности. Программа большая, и ради ее создания NASA задвинула множество других проектов.

Звезда «Созвездия» закатилась очень быстро. В 2008 году в Белый дом пришел Барак Обама. Несмотря на поддержку на словах программы «Созвездие» во время выборного периода, он почти сразу начал с сокращения финансирования разработки ракет, а затем и вовсе поменял вектор движения NASA. Приоритетом стали полеты на орбиту Земли, а «Созвездие» оказалось разобрано на части. Барак Обама объявил, что в полете на Луну нет новизны, программа слишком дорога, а потому продолжать ее нет никакого смысла. Что-то уцелело — были продолжены работы по созданию космического корабля «Орион», а из проекта «Арес» родился один из главных долгостроев современной американской космонавтики — сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Именно при Обаме был начат перевод пилотируемой космонавтики в руки частных компаний. Пока это решение выглядит одним из наиболее удачных. Компания SpaceX уже совершила первый пилотируемый полет в мае 2020 года и начала программу доставки экипажей на МКС.

Основная ступень ракеты Space Launch System (SLS) Источник изображения: Фото: NASA/Eric Bordelon

Когда президентом был избран Дональд Трамп, приоритеты вновь поменялись. Как это принято у республиканцев, масштабные пилотируемые проекты опять стали основной задачей американской космонавтики. В 2019 году вице-президент Майк Пенс сообщил о необходимости создания новой лунной программы и осуществления высадки американцев на Луну в 2024 году. Впоследствии программу назвали «Артемида», и именно над ней работало NASA последние два года.

Естественно, что «Артемиду» собирали из того, что уже есть. В качестве корабля подошел как раз «Орион», который начали делать более десяти лет назад. Ракета-носитель, естественно, SLS, долгострой от Boeing до сих пор еще не готовый. Для создания нового посадочного модуля была создана специальная рабочая группа во главе с компаний Blue Origin мультимиллиардера Джеффа Безоса. У экспертов были сомнения, получится ли успеть к заявленному сроку, но программа шла своим чередом.

Новые веяния

Судя по всему, после судов и переподсчетов президентом всё же окажется Джо Байден. Не дожидаясь официальных результатов, он начал уже сейчас планировать активные перестановки, в том числе и в космической сфере. Но еще до Байдена удар по программе «Артемида» успел нанести конгресс США, вовремя почуявший, откуда теперь подул втер перемен.

В сенатском законопроекте об ассигнованиях на 2021 финансовый год для NASA на программу по созданию посадочного модуля (HLS) предлагается выделить лишь $1 млрд. NASA же запрашивало $3,2 млрд, чтобы успеть к 2024 году.

Фото: TASS/imago images/Rüdiger Wölk Источник изображения: iz.ru

Сроки сразу же «поплыли». Теперь NASA уже говорит о 2028 году, однако, скорее всего, и эта дата неокончательная. Когда Джо Байден вступит в должность, он наверняка поставит во главе NASA своего человека. Джим Брайденстайн, нынешний главный администратор, уже сообщил о том, что не будет работать с Байденом, даже если ему предложат сотрудничество.

Возможным главой NASA считается Эллен Очоа — женщина-астронавт, за плечами которой четыре космических полета по программе Space Shuttle. В настоящее время она занимает должность директора в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Естественно, что вместе с назначением нового руководителя Джо Байден вновь поменяет вектор космического развития США. Как гласит программа Демократической партии США, «демократы дополнительно поддерживают усиление миссий NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований за Землей, чтобы лучше понять, как изменение климата влияет на нашу родную планету». Сам Джо Байден уже говорил на дебатах, что «борьба с изменением климата станет приоритетом» его администрации, если он победит в президентской гонке.

Если это случится, то США ждет уменьшение финансирования на лунную и прочие пилотируемые программы, а разработка космических аппаратов дистанционного зондирования Земли и другие завязанные на экологию проекты получат дополнительные деньги.

Кому выгодно?

Но кому может быть выгодно такое рыскание из стороны в сторону с постоянной сменой приоритетов и целей? Явно не американской космонавтике. Если бы работа над «Созвездием» продолжилась при Обаме, люди на Луне могли бы стать реальностью еще несколько лет назад. Сейчас же может получиться ситуация, когда американская космонавтика в области межпланетных пилотируемых миссий вновь окажется отброшена на несколько лет назад. И потом, когда вектор опять поменяется, придется вновь собирать команды, создавать проекты и реализовывать их.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков Источник изображения: iz.ru

Четко видно, что подобная ситуация на руку лишь нескольким крупным корпорациям. Boeing, создающий SLS, дорабатывает ракету вот уже несколько лет и постоянно переносит сроки. Можно было бы говорить, что задача слишком сложна, однако, когда Boeing соревновался в создании пилотируемого космического корабля со SpaceX, выяснилось, что огромная корпорация не может выиграть гонку у «дерзкого новичка». Пока же ситуация для Boeing более чем удобна — президенты приходят и уходят, цели меняются, а ракета SLS продолжает дорабатываться.

Михаил Котов