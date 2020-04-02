НАТО одобрит новый пакет помощи Украине и Грузии - Столтенберг

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министры иностранных дел стран-членов НАТО намерены одобрить новый пакет помощи для Украины и Грузии, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО", - сказал Столтенберг в среду на виртуальной пресс-конференции, анонсируя повестку для предстоящего заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет в формате видео-конференции 2 апреля.