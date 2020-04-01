Нихон кэйдзай (Япония): гиперзвуковые ракеты, беспилотники и другое новейшее оружие изменит военный баланс

Крупнейшая в мире авианосная группа – символ американской военной мощи. Но из-за появления новых видов оружия она серьезно пошатнулась, пишет «Нихон кэйдзай», а разработка систем ПРО может и вовсе оказаться пустой тратой денег. Китай и Россия уже превзошли Америку в некоторых областях, и этим дело явно не закончится.

Внимание мировой военной общественности привлекла новость от 27 декабря 2019 года. Министерство обороны России заявило, что впервые приняло на вооружение гиперзвуковые ракеты. Они летят по непредсказуемой траектории на скорости в 20 раз больше звука. Поскольку обычные баллистические ракеты летят по параболе, если выяснить точку запуска и точки прохождения, можно вычислить траекторию и сбить их. Но траекторию гиперзвуковых ракет определить невозможно, поэтому поразить их непросто.

Кошмарное оружие

"Гиперзвуковые ракеты - это кошмарное оружие с ядерными боеголовками", - заявил один из сенаторов в ходе заседания военной комиссии в июле прошлого года. Он также добавил: "Авианосцы станут пережитком прошлого. Существует вероятность, что все наши авианосцы могут исчезнуть всего за несколько минут в результате массированного удара".

Крупнейшая в мире авианосная группа - это символ американской военной мощи. Она пошатнулась из-за появления новых видов вооружений. Есть даже опасность, что система ПРО, в которую США и Япония вкладывают громадные суммы, станет устаревшей разработкой.

Революционные вооружения, которые обесценивают существующее оружие, называют "фактором, изменяющим правила игры". Дело в том, что приходится пересматривать обычную тактику и стратегию, а также нарушается военный баланс и принципы войны.

Один из примеров ¾ авианосцы, которыми обеспокоены США. Они появились во время Первой мировой войны, но их важность была продемонстрирована Японией в ходе Второй мировой. 8 декабря 1941 года японская авианосная группа атаковала Перл-Харбор, а самолеты, взлетевшие с авианосцев, нанесли по американскому Тихоокеанскому флоту сокрушительный удар. Так появилась новая форма ВМС, которые можно развернуть на дальнем расстоянии одновременно с военно-воздушными силами.

Появление во время Первой мировой войны

Типичный представитель системы, которая сохранилась с давних времен и изменила правила игры, ¾ огнестрельное оружие. Оно пробивает защиту противника и обладает убойной силой, мощнее стрел и другого подобного оружия. Огнестрельное оружие распространилось из Китая на Ближний Восток и получило развитие в Османской империи. В Японию такое оружие пришло в 1543 году: фитильные ружья появились на острове Танегасима. Во время Битвы при Нагасино Ода Нобунага использовал несколько тысяч таких ружей и разбил конницу Кацуёри Такэда. Основную роль в бою начинает играть не кавалерия, а огнестрельное оружие.

Серьезно изменили ход сражений пулеметы. Из-за нового оружия, которое может стрелять быстрыми очередями, выросло число погибших. Они стали массово применяться после Гражданской войны в США в ХIX веке. Во время Первой мировой войны копали длинные траншеи главным образом из-за пулеметной угрозы.

Во время Первой мировой развитие получили различные виды вооружений. Например, подводные лодки. Немецкие субмарины потопили большое число кораблей Великобритании, которая господствовала на море. Они без предупреждения атаковали даже торговые суда, в результате чего Великобритания потеряла пути снабжения, связывающие ее с колониями и США.

Также начали использовать самолеты. Сначала они применялись в разведывательных целях, но потом их переоснастили, создав истребители и бомбардировщики. Танки были разработаны для того, чтобы преодолевать укрепления противника. Предполагается, что первая в реальном бою их опробовала Великобритания в 1916 году. Чтобы противостоять танкам, во время Первой мировой войны применяли мины и химическое оружие.

Массовое поражение и появление беспилотников

Баллистические ракеты начала использовать Германия во время Второй мировой. Их можно безопасно запускать с дальнего расстояния. В 1957 году СССР испытал межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до Северной Америки. При помощи нее запустили спутник.

Ядерные бомбы шокировали мир как негуманное оружие массового поражения. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Точное число погибших неизвестно, однако к декабрю того же года в Хиросиме скончалось примерно 140 тысяч человек.

Появилась идея ядерного сдерживания: если у каждой из сторон будет ядерное оружие, ни одна из них не будет наносить удар. Ядерная угроза является неотъемлемой частью мировой стратегии безопасности.

В прошлом году беспилотники атаковали нефтяные базы Саудовской Аравии. Китай и Россия разрабатывают автономные БПЛА, которые будут атаковать на основе решений искусственного интеллекта. Это ¾ так называемое роботизированное оружие. История вооружений характеризуется стремлением к максимальной поражающей мощи при минимальном ущербе. Можно сказать, что автономизация ядерного оружия и ракет ¾ это венец эволюции.

Нет единого мнения по ограничениям

Мировому сообществу нельзя закрывать глаза на новые вооружения, которые появляются одно за другим. Использование негуманного оружия ограничено.

Биологическое и химическое оружие запретили в 1925 году в соответствии с Женевским протоколом. После этого его нельзя было разрабатывать, производить и хранить. В 2010 году также было подписано соглашение, запрещающее использование, хранение и производство кластерных бомб.

Хранение ядерного оружия было ограничено Договором о нераспространении ядерного оружия в 1970 году. Тем не менее до сих пор нет всеобъемлющей структуры, запрещающей такое оружие. По Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний нельзя проводить испытания в космосе, в воде и под землей, однако его не ратифицировали США и Индия. Это означает, что страны не пришли к единому знаменателю и по Договору о запрещении ядерного оружия, и по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Совет Безопасности ООН запретил КНДР запускать баллистические ракеты. Япония, США и европейские страны создали Режим контроля за ракетными технологиями, чтобы предотвратить распространение технологий в области баллистических ракет.

В последнее время активизировалась дискуссия вокруг вооружений с искусственным интеллектом. ООН обсуждает ответственность на случай, если в бою люди будут убиты автономными вооружениями с искусственным интеллектом. Между тем США, Китай и Россия, разрабатывающие такое оружие, придерживаются осмотрительной позиции.

Превосходство США пошатнулось

21 марта КНДР запустила ракету в направлении Японского моря, которая летела по низкой и нестандартной траектории. Есть опасность, что в будущем она примет на вооружение ракеты, которые также сложно сбить, как гиперзвуковые. Китай и Россия лидируют в сфере гиперзвукового оружия.

При этом 20 марта США объявили, что они провели успешные испытания гиперзвуковых ракет. Разработка систем ПВО пока отстает.

Для Японии, придерживающейся исключительно оборонительной стратегии, наступают трудные времена. Атаковать ракетами намного проще, чем их сбить. Кроме того, разработка систем ПВО будет стоить очень дорого. Атаковать намного выгоднее, чем обороняться. Безопасность Японии строилась на союзе с США, обладающих крупнейшей военной мощью в мире. Китай ¾ лидер в области искусственного интеллекта и автономных вооружений.

Если оружие, меняющее правила игры, пошатнет превосходство США, это серьезно отразится на безопасности Японии.

Риэко Мики (Rieko Miki)