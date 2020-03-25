Во время переговоров Сергея Шойгу и Башара Асада военный конвой США был заблокирован

В понедельник 23 марта независимый медиа-сервис Ливана Al-Masdar News сообщил, что на северо-востоке Сирии вблизи города Аль-Камишли был остановлен военный американский конвой. Об этом инциденте объявило и государственное Сирийское арабское информационное агентство (САНА), по информации которого военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и мирные жители из нескольких деревень перехватили на контрольно-пропускном пункте 11 американских военных машин и потребовали, чтобы они развернулись, дальнейший проезд для транспорта был заблокирован.

Издание сообщило, что перестрелки не возникло, но привело данные о подобном случае в начале года, когда жители одного из городов в Аль-Хасаке напали на американских военных и в результате один человек погиб.

На трассе Алеппо-Латакия до сих пор не обеспечивается полная безопасность на всей протяженности маршрута. Но совместное российско-турецкое патрулирование все же проводится, хотя и по сокращенной схеме. По договоренности России и Турции зона контроля будет увеличиваться поэтапно после возможной антитеррористической операции Анкары в Идлибе.

В тот же день в столицу Сирийской Арабской Республики (САР) Дамаск по поручению президента РФ Владимира Путина с рабочим визитом прибыл министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Защиту борта главы военного ведомства в воздушном пространстве над САР осуществляли российские истребители Су-35С.

Министр встретился с лидером Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили ход совместной борьбы с терроризмом и обеспечение устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, а также вопросы стабилизации обстановки в других районах Сирии и оказание гуманитарной помощи. В состав делегации входил начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (до 2010 года - Главное разведывательное управление (ГРУ) МО РФ) адмирал Игорь Костюков. Высокопоставленные военные, вернувшись в Россию через несколько часов, прошли медицинское обследование и сдали тесты на коронавирус.

Ирина Дронина