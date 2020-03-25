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Газета.ru

После Сирии: Шойгу сдал тест на коронавирус

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Вернувшись из Сирии Шойгу проверился на коронавирус

Прибывшая из Сирии российская делегация с министром обороны Сергеем Шойгу сдала тесты на коронавирус. Все они оказались отрицательными. В Арабской республике россияне находились с рабочим визитом по поручению президента Владимира Путина. Двумя днями ранее в САР был зарегистрирован первый случай заражения COVID-19.

Министр обороны России Сергей Шойгу и все участники российской делегации сдали обязательный тест на коронавирус после прибытия из Сирии, сообщает телеканал "Звезда". Медики измерили температуру тела членов делегации и экипажа. Все тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, говорится в репортаже.

В связи с пандемией коронавируса в Вооруженных силах РФ сейчас проходит обязательная проверка личного состава, чтобы выявить возможные инфекционные заболевания на ранней стадии.

Согласно постановлению Роспотребнадзора, все, кто пребывает в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию начиная со дня приезда. Это связано с риском распространения инфекции.

Как сообщил Шойгу на заседании коллегии военного ведомства 20 марта, в российских ВС не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По его словам, руководство Минобороны и Генерального штаба ВС РФ прошло тестирование на COVID-19, и оно показало отрицательный результат.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время число зараженных новым коронавирусом во всем мире превышает 380 тыс.

Первый случай заболевания коронавирусом в Сирии был зарегистрирован 22 марта, заявил министр здравоохранения Арабской республики Низар Язиджи.

Он уточнил, что зараженный молодой человек в возрасте около 20 лет прибыл из-за границы.

В тот же день сирийское правительство в рамках борьбы с коронавирусом приостановило международное авиасообщение. Министр транспорта страны Али Хамуд отметил, что авиационные органы стран, с которыми приостановили сообщение, были проинформированы заранее.

За несколько дней до этого из-за пандемии коронавируса в Сирии перенесли парламентские выборы. В соответствии с указом президента Сирии Башара Асада, выборы перенесли с 13 апреля на 20 мая.

Шойгу 23 марта совершил рабочую поездку в Сирию по поручению президента России Владимира Путина. Безопасность полета самолета Шойгу в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.

В Арабской республике он провел переговоры с Башаром Асадом. На встрече глава российского военного ведомства обсуждал с сирийским лидером вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации и стабилизации обстановки в других районах Сирии.

Шойгу и Асад также подняли тему военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировкам. Кроме того, они обсудили гуманитарное содействие России сирийскому населению, «страдающему от санкций западных стран», а также восстановление при помощи российских специалистов экономического потенциала Арабской республики.

В начале марта Владимир Путин заключил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашение, по которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Они также договорились, что с 15 марта Россия и Турция начинают совместное патрулирование сирийской трассы М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Главы двух государств выразили решимость уничтожить все действующие в Сирии террористические группировки. В их совместном заявлении подчеркивается, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана ничем.

Позднее президент Сирии потребовал от американских и турецких военных покинуть территорию его страны. В противном случае Дамаск сможет применить силу, предупредил Асад.

Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе. В январе там началось крупномасштабное наступление сирийской правительственной армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов. В ходе боевых действий сирийские военные нанесли по ним удар, жертвами которого стали более 30 турецких военнослужащих.

В российском Минобороны объяснили действия правительственной армии тем, что Турция никого не предупредила о месте нахождения своих военнослужащих.


Кристина Сизова

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