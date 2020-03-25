Войти
Военное обозрение

В Чёрное море вошли боевые корабли Второй военно-морской группы НАТО

280
0
0

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Группа кораблей НАТО вошла в понедельник в акваторию Черного моря. Согласно данным, предоставленным стамбульскими информационными порталами, через черноморские проливы прошли три фрегата из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2).

По имеющейся информации, в Черное море вошли три боевых корабля: флагман группы - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) и турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246). Навстречу им 22 марта из румынского порта Констанца фрегат Regina Maria, который также войдет в состав группы.

Командование второй постоянной военно-морской группы патрульных судов (SNMG 2) НАТО не сообщает о целях вхождения кораблей альянса в Черное море, однако по данным, предоставленным ВМС Румынии, группа будет выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой. Также сообщается о проведении совместных морских учений с "партнерами НАТО в регионе". Основная задача группы - повысить оперативную совместимость при проведении военных операций в Черном море.

Вошедшие в акваторию Черного моря корабли НАТО взяты под наблюдение кораблей и наземных объектов Черноморского флота.

Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии и фрегата "Фредериктон" ВМС Канады, зашедших в 13:00 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря

- говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Канада
Россия
Румыния
Турция
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
16.09.2019
Под надзором России: в Черное море вошел корабль ВМС США
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
19.01.2016
Россия готовит ответ на планы создать оперативную флотилию НАТО — СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:15
  • 84
Корабль SpaceX лопнул
  • 25.03 06:01
  • 155
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.03 05:29
  • 2
Лучший носитель «Цирконов» – самолет
  • 25.03 05:09
  • 1
Кто продолжил дело Берии
  • 25.03 05:00
  • 4
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 25.03 03:52
  • 1
В России создали инновационные стекла для сверхзвуковых истребителей
  • 24.03 23:01
  • 6
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 24.03 21:59
  • 26
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 24.03 20:07
  • 2
Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР
  • 24.03 18:17
  • 3
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 17:57
  • 1
Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов
  • 24.03 15:12
  • 1
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
  • 24.03 14:49
  • 1
Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья
  • 24.03 14:44
  • 1
Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность
  • 24.03 14:27
  • 7
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»