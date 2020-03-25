В Чёрное море вошли боевые корабли Второй военно-морской группы НАТО

Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Группа кораблей НАТО вошла в понедельник в акваторию Черного моря. Согласно данным, предоставленным стамбульскими информационными порталами, через черноморские проливы прошли три фрегата из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2).

По имеющейся информации, в Черное море вошли три боевых корабля: флагман группы - канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337), итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591) и турецкий фрегат TCG Salihreis (F 246). Навстречу им 22 марта из румынского порта Констанца фрегат Regina Maria, который также войдет в состав группы.

Командование второй постоянной военно-морской группы патрульных судов (SNMG 2) НАТО не сообщает о целях вхождения кораблей альянса в Черное море, однако по данным, предоставленным ВМС Румынии, группа будет выполнять задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой. Также сообщается о проведении совместных морских учений с "партнерами НАТО в регионе". Основная задача группы - повысить оперативную совместимость при проведении военных операций в Черном море.

Вошедшие в акваторию Черного моря корабли НАТО взяты под наблюдение кораблей и наземных объектов Черноморского флота.

Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО "Вирджинио Фазан" ВМС Италии и фрегата "Фредериктон" ВМС Канады, зашедших в 13:00 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря

- говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.