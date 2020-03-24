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Известия.ru

В РХБЗ прокомментировали отправку в Италию военных на борьбу с коронавирусом

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Источник изображения: Фото: Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko/Handout via REUTERS

Оправка российских военнослужащих в Италию для борьбы с распространением коронавируса не скажется на их боеспособность. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет влияния на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства», ― отметил он.

Также Кириллов добавил, что Минобороны РФ отправило в Италию одну лабораторию из 15 существующих в войсках РХБЗ, 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тыс. военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее в этот день сообщалось, что 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставили специалистов и медицинское оборудование в Италию. В качестве груза в Италию прибыли мобильные комплексы для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Кроме того, на девяти бортах прилетели около 100 российских вирусологов и эпидемиологов, которые помогут республике в борьбе с распространением коронавируса.


Общее число случаев заражения в Италии, по последним данным, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли 15 337 человек.

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