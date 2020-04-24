Войти
Известия.ru

МО завершило оказание помощи Республике Сербской в борьбе с COVID-19

322
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Российские военные завершили оказание помощи Республике Сербской — автономного образования в составе Боснии и Герцеговины — в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое поступило в «Известия» в четверг, 23 апреля.

«Сводный отряд специалистов [войск радиационной, химической и биологической защиты] РХБ Минобороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Российские военные справились с поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии их награждения заявила президент Республики Сербской Желька Цвеянович. Она наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом своей страны.

Военнослужащие из России провели дезинфекцию на 28 объектах в 11 городах этого государства, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине. Там они обработали около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, участки дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тыс. кв. м. Российские медики дали рекомендации и помогли с лечением пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

В четверг в Республику Сербскую доставили помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции по указанию министра обороны России Сергеея Шойгу, исполнившего соответствующее поручение российского лидера Владимира Путина. Ранее о помощи попросило руководство этого автономного образования.

Так, в Боснию и Герцеговину самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Военно-космических сил России доставили 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

По данным сайта Worldometer на 23 апреля, в Боснии и Герцеговине число случаев коронавируса достигло 1,413. За весь период эпидемии погибли 54 пациента, вылечились — 485.


Ранее 10 апреля Минобороны России сообщило о том, что направило в Республику Сербскую первый из трех транспортных самолетов Ил-76 с российской гуманитарной помощью и врачами. Всего туда должны были прилететь три самолета с помощью.

Минобороны России уже помогало в борьбе с коронавирусом в том числе Сербии, Италии, Китаю и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Италия
Китай
Россия
Сербия
США
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
ЯО
Похожие новости
20.04.2020
Армии мира против COVID-19. Как военные в разных странах помогают бороться с коронавирусом
10.04.2020
Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19
06.04.2020
Помощь Сербии: Россия направляет 87 военных медиков
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.04 09:23
  • 3
Шойгу проинспектировал ход строительства главного храма в парке Патриот
  • 24.04 09:07
  • 40
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 24.04 08:43
  • 1
Неуязвимая амфибия. Россия начала экспорт БТР "Бумеранг"
  • 24.04 05:56
  • 8
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 24.04 05:48
  • 661
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.04 04:48
  • 1
Два в одном: чем уникальна новейшая реактивная система "Ураган-1М"
  • 24.04 03:35
  • 4
Сталин как антикризисный новатор
  • 24.04 00:29
  • 2
Заглушат на лету: в РФ разрабатывается оружие против гиперзвуковых ракет
  • 24.04 00:22
  • 23
«Орион» взят на вооружение
  • 23.04 21:02
  • 346
Страна не работает до 30 апреля
  • 23.04 21:02
  • 43
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 23.04 20:45
  • 27
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 23.04 19:48
  • 11
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 23.04 18:49
  • 6
Взмахи черного крыла
  • 23.04 18:45
  • 26
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы