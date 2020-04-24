МО завершило оказание помощи Республике Сербской в борьбе с COVID-19

Российские военные завершили оказание помощи Республике Сербской — автономного образования в составе Боснии и Герцеговины — в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, которое поступило в «Известия» в четверг, 23 апреля.

«Сводный отряд специалистов [войск радиационной, химической и биологической защиты] РХБ Минобороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Российские военные справились с поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии их награждения заявила президент Республики Сербской Желька Цвеянович. Она наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом своей страны.

Военнослужащие из России провели дезинфекцию на 28 объектах в 11 городах этого государства, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине. Там они обработали около 50 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс. кв. м, участки дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тыс. кв. м. Российские медики дали рекомендации и помогли с лечением пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

В четверг в Республику Сербскую доставили помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции по указанию министра обороны России Сергеея Шойгу, исполнившего соответствующее поручение российского лидера Владимира Путина. Ранее о помощи попросило руководство этого автономного образования.

Так, в Боснию и Герцеговину самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Военно-космических сил России доставили 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

По данным сайта Worldometer на 23 апреля, в Боснии и Герцеговине число случаев коронавируса достигло 1,413. За весь период эпидемии погибли 54 пациента, вылечились — 485.

Ранее 10 апреля Минобороны России сообщило о том, что направило в Республику Сербскую первый из трех транспортных самолетов Ил-76 с российской гуманитарной помощью и врачами. Всего туда должны были прилететь три самолета с помощью.

Минобороны России уже помогало в борьбе с коронавирусом в том числе Сербии, Италии, Китаю и США.