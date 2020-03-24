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ТАСС

Песков связал отмену военных учений России у границ других стран с коронавирусом

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Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Степанов

За детальными пояснениями представитель Кремля предложил обратиться в Минобороны

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Приостановка военных учений РФ у границ других государств носит превентивный характер и связана с общей ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление замглава Минобороны Александра Фомина о решении России прекратить военные учения в непосредственной близости от границ РФ с западными государствами.

"Очевидно, что это связано с превентивными мерами, решение носит превентивный характер в связи с ситуацией вокруг общей борьбы с коронавирусом", - сказал он.

За детальными пояснениями представитель Кремля предложил обратиться в Минобороны.

Фомин в интервью газете "Известия" заявил, что Вооруженные силы РФ "в инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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Фомин Александр
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