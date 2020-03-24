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Военное обозрение

В ВМС США пока не знают, что делать при выявлении COVID-19 на боевом корабле в открытом море

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Источник изображения: topwar.ru

В ВМС США решено провести тестирование разрабатываемой программы по противодействию распространению коронавируса в коллективах военнослужащих. Началось всё с вопроса о том, а если заболевших коронавирусом обнаружат уже не на круизном лайнере, а на авианосце ВМС США? Как быть с командой, с самим боевым кораблём?

Пентагон ранее заявил о том, что на борьбу с коронавирусом из бюджета будут получены дополнительные средства – 8,3 млрд долларов. Часть средств пойдёт на обеспечение ВМС США тестами на выявление COVID-19. Часть средств собираются направить на медицинское дооснащение кораблей военно-морских сил. В частности, речь идёт о закупке специального оборудования, в том числе – аппаратов искусственной вентиляции лёгких, составляющих специальных карантинных боксов.

На текущий момент официальная статистика по армии США такова: 49 военнослужащих заражены COVID-19 на американской территории. Ещё около 4-х десятков американских военных инфицированы на военных базах в Европе.

При этом в командовании ВМС США бьют тревогу из-за того, что несколько групп военно-морских сил находятся в дальних походах, а потому никакой возможности провести полноценное тестирование пока не было. В этой связи озвучивается такой вариант, как сброс на борт кораблей систем экспресс-тестирования – например, с помощью вертолётов. Но для этого корабли ВМС США должны подойти ближе к морским базам. Другой вариант – брать пробы у моряков на кораблях и вертолётами доставлять их в лаборатории, что тоже проблематично. Ещё более проблематично, изолировать заразившихся и эвакуировать их с корабля. Ситуация с подводными лодками выглядит ещё сложнее. Потому, что делать, в ВМС США пока не знают.

Тем же морякам ВМС США, которые находятся на берегу, вручили так называемые испытательные комплекты. Несколько сотен моряков направлены на карантин.

В материалах американской прессы со ссылкой на командование флотом говорится о том, что, по большому счёту, командование не знает, как быть с ударными группами, выполняющими боевые задачи на просторах Мирового океана. Вариант полного отказа от патрулирования пока не рассматривается, но угроза полной потери боеспособности АУГ в случае выявления коронавируса на борту одного из входящих в них кораблей, является весьма высокой.

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США
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