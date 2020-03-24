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Военное обозрение

В европейской прессе материалы об угрозе со стороны гиперзвукового оружия РФ и КНР для США назвали «шумихой»

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе выходит всё больше материалов, в которых рассказывается о современном гиперзвуковом оружии. Так, в издании «Европейская дипломатия» вышла статья Михаэля Унбехауэна, в которой он задаётся вопросом, а не являются ли постоянные упоминания о гиперзвуковых военных разработках и их угрозе не более чем хайпом, шумихой.

Унбехауэн пытается вступить в противоречие с автором американской газеты The New York Times, который говорит, что с появлением гиперзвукового оружия у России и с разработкой такового в Китае у системы противоракетной обороны США возникают явные проблемы. В NYT говорится о том, что с появлением гиперзвуковых ракетных комплексов произошла самая настоящая революция в мире вооружений. При этом само гиперзвуковое оружие называется «игровым автоматом» для тех, кто его попытается перехватить – в том плане, что совершенно не понятно, чего от такого оружия ожидать. В американском материале говорится, что для защиты от гиперзвуковых ракет «ПРО США должна походить на защиту спартанских воинов – быть сплошным щитом». Из статьи:

Но это невозможно по определению. Имеющегося количества противоракет, не говоря уже об их возможностях, попросту недостаточно для перехвата гиперзвуковых ракет русских и китайцев. Теперь иностранные угрозы нового поколения создают краткосрочную уязвимость, разрыв, который бросает вызов нашим оборонительным возможностям.

Автор в издании «Европейская дипломатия» фактически обвиняет американских коллег-журналистов в пессимизме. В материале Михаэля Унбехауэна:

Но являются ли эти тревожные сообщения на самом деле правдой? Краткий ответ: нет.

Автор считает, что изначально система ПРО США не предназначалась для перехвата всех межконтинентальных баллистических ракет, которые есть в арсенале России и Китая (здесь нужно напомнить, что изначально свою систему ПРО в Вашингтоне представляли как систему «против иранских ракет»). "Часть ракет в любом случае могла/может преодолевать систему ПРО".

Унбехауэн:

Поэтому гиперзвуковое оружие не является новой угрозой, которая внезапно даёт России или Китаю возможность атаковать Северную Америку ядерными боеголовками. Эта возможность существует с момента разработки МБР. Россия и Китай обладают способностью атаковать Соединенные Штаты МБР так же, как Соединенные Штаты способны атаковать эти страны. Тем не менее, стоит отметить, что ни Россия, ни Китай не обладают какой-либо защитой от МБР, сопоставимой с системой ПРО США.

Европейский автор обвинил американских обозревателей, пишущих о гиперзвуковом оружии, чуть ли не в паникёрстве. Видимо, г-н Унбехауэн несколько забывает о том, что статьи в NYT часто бывают нацелены на конкретную задачу: обеспечить очередное расширение военного бюджета Соединённых Штатов.

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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