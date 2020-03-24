Китайский «Горный орёл» стал морским: учебный самолёт JL-9 Mountain Eagle адаптирован для авианосцев

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В то время, когда армии стран НАТО в страхе перед коронавирусом затворяются на базах и в казармах, в спешном порядке отменяя все намеченные ранее учения, китайские товарищи вполне успевают параллельно и с пандемией бороться, и продолжать заниматься укреплением обороноспособности страны. Примером тому могут служить последние новости относительно китайского учебного самолета JL-9 Mountain Eagle.

Напомним, что УТС JL-9/JJ-7B под названием «Горный орел» был принят на вооружение НОАК еще в 2011 году. Разработка же самого самолета началась 2001 году компаниями Guizhou Aircraft Manufactory и Nanchang Aircraft Manufactory. Основными задачами, которые ставились перед разработчиками, были создание тренировочного самолета, современного, но в то же время недорогого, подходящего для подготовки пилотов для истребителей 3-го поколения.

Последний пункт также предполагал сокращение сроков подготовки пилотов на фоне повышения качества таковой. Ранее обучение летчиков КНР включало в себя несколько фаз и степеней, а из-за банальной нехватки финансов производилось на авиационной технике одного типа. Для достижения уровня пилота истребителя 3-го поколения человеку необходимо было освоить шесть типов различных самолетов. Но даже при прохождении всех этапов подготовки на нужном количестве машин эффективность в современных условиях была достаточно низкой, поскольку пилотам, прошедшим обучение на старой технике, не хватало квалификации для управления современными модификациями самолетов, к примеру, таких как J-7G/H и J-8H/F.

Первый вылет прототипа JL-9 провели в 2003 году, официальное же представление авиасалоном в Чжухае состоялось 2006. Разработчики заверили, что цели, поставленные перед ними при разработке самолета, были полностью достигнуты. Обучение на JL-9 существенно сокращает разрыв между первоначальным и профессиональным обучением. Ну и финансовая составляющая соблюдена. В отличие от аналогичных самолетов зарубежного производства, стоимость которых стартует от 10 миллионов долларов, «Горный орел» обходится КНР всего в 8,5 млн. Стоимость летного часа JL-9 также достаточно невысока.

Тем не менее, еще одна проблема, крайне немаловажная для Поднебесной, стремящейся любой ценой создать достойный противовес авианосным ударным группировкам американцев, осталась. Несмотря на ввод в строй НОАК уже второго авианосца, обучение пилотов, которым предстояло обслуживать авиационную технику, размещаемую на них, проводилось с использованием все того же «сухопутного» JL-9, способного взлетать исключительно на наземные аэродромы и на них же приземляться. Понятно, что качество подготовки при этом вызывало определенное сомнение. Но теперь, кажется, решен и этот вопрос.

На днях компания-разработчик JL-9 Guizhou опубликовала снимки, на которых «Горный орел» отрабатывает посадку уже на авианосец. А также заявила о своем желании «одержать новую победу», подарив ВМС Китая морскую версию «Горного орла». Адаптируясь к работе в новых реалиях, теперь уже, наверное, «Морской орел», претерпел видоизменения в виде увеличения площади и контуров, появился, естественно, гак для посадки на палубу. При этом предусмотрительные разработчики оставили прежними шасси, что позволит эксплуатировать самолет и с наземных аэродромов.

Ввиду специфики осуществления полетов с авианосца, скорее всего, JL-9 потребует некоторых серьезных доработок, в том числе планера и двигателя, но, как показали события последних месяцев, китайским товарищам удается решать задачи куда более глобальные и серьезные, что уж говорить о таких мелочах…