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ТАСС

Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Роскосмоса прокомментировал запуск британских спутников связи OneWeb

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Запуск британских спутников связи OneWeb, который был осуществлен 21 марта с помощью российской ракеты-носителя "Союз-2.1б", показал, что Россия готова к развертыванию многоспутниковых орбитальных группировок. Об этом сообщил в воскресенье глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Этим пуском мы доказали, что наши средства выведения готовы к оперативному развертыванию многоспутниковых группировок сложной орбитальной конфигурации", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками OneWeb стартовала 21 марта в 20:06 мск с космодрома Байконур. Через несколько часов все аппараты были выведены на целевые орбиты. Этот запуск позволил довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 аппаратов.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля этого года на орбиту были выведены еще 34 спутника. Также в 2020 году ожидаются первые два запуска британских спутников связи с космодрома Восточный.

В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Проект "Сфера"

Россия планирует в перспективе создать собственную многоспутниковую орбитальную группировку "Сфера". Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос запланировал в 2020 году выделить средства на начало работ по формированию облика "Сферы".

По словам главы Роскосмоса, в 2019 году был выполнен системный проект по переходу к новой орбитальной группировке.

О проекте "Сфера" сообщил в ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей. Первый замгендиректора Роскосмоса Юрий Урличич ранее уточнил, что проект "Сфера" прошел согласование в Военно-промышленной комиссии.

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1 комментарий
№1
23.03.2020 07:44
Цитата, q
наши средства выведения готовы к оперативному развертыванию многоспутниковых группировок
Рогозин забыл добавить слово "чужих". Правильнее будет так:
"наши средства выведения готовы к оперативному развертыванию ЧУЖИХ многоспутниковых группировок".
А про нашу "Сферу" - ни одного срока, хотя бы планируемого! Одни "игрушки-согласовушки"...
P.S. А фотку Рогозина правильную подобрали... "Интеллектуальное" выражение морды лица...
+1
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