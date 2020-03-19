Завод "Пелла" оштрафован за задержки со сдачей головного малого ракетного корабля проекта 22800

Как сообщается в блоге "Судострой", с изменением экономической ситуации в стране обостряются и отношения между заказчиками и исполнителями на рынке гособоронзаказа. 12 марта 2020 года в картотеке арбитражных дел появилась резолютивная часть решения Арбитражного суда города Москвы по иску Министерства обороны к Ленинградскому судостроительному заводу "Пелла" на сумму 2,93 млрд рублей. Суд вынес решение взыскать с ответчика 446,9 млн рублей, а также госпошлину в размере 200 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части требований истцу было отказано.

Головной малый ракетный корабль "Мытищи" (в постройке "Ураган", заводской номер 251) проекта 22800 (шифр "Каракурт") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (с) Судострой / zen.yandex.ru/media/tgd

Опубликованное решение стороны пока не комментируют, однако о сути спора можно судить по документам суда и озвученным ранее позициям. С исковым заявлением к корабелам на сумму 2 930 248 442,81 рубля военные обратились 4 декабря 2019 года. На заводе "Пелла" иск расценили либо как организационную ошибку, либо как сознательные действия, направленные на подрыв деловой репутации частной верфи.

Как следует из опубликованных документов, иск касался задержки сроков сдачи головного малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Мытищи" (ранее назывался "Ураган"). В соответствии с подписанным в декабре 2015 года контрактом, #корабль под заводским номером 251 должен был быть передан до 25 октября 2018 года. Андреевский флаг на МРК был поднят 17 декабря 2018 года. При этом акт приема-передачи, как указано в документах, был подписан 28 февраля 2019 года.

Согласно позиции завода, стороны неоднократно рассматривали сроки выполнения предусмотренных этапов, а также причины задержек и переносов. В частности, ещё не сданный корабль участвовал в Главном военно-морском параде 2018 года. Также из-за усиленных мер безопасности перед Чемпионатом мира по футболу на месяц приостанавливались испытания МРК в акваториях Финского залива и Балтийского моря.

Решение об освобождении завода от штрафных санкций по контракту было согласовано на уровне замминистра обороны, однако это не помешало представителям военного ведомства обратиться в арбитраж. Судя по всему, военная машина действует по своей логике.

После принятия дела к судебному разбирательству завод попросил привлечь к спору в качестве третьего лица петербургский завод "Звезда", поставляющий для МРК "Каракурт" высокооборотные дизельные #двигатели типа М507Д, а также дизель-генераторы типа ДГАС-315. Однако, судя по опубликованным судебным определениям, представитель двигателестроительного предприятия ни на одном заседании не появился.

Ещё одна попытка корабелов защитить свои интересы заключалась в подаче к Минобороны встречного искового заявления. В итоге заявление и пошлина были возвращены заводу "Пелла".

Что касается дальнейших действий, то в ближайшее время судебное решение должно быть опубликовано в полном объёме. После чего у сторон будет месяц на его обжалование.

Ситуация интересна тем, что стоимость корабля проекта 22800 оценивается в 6-7 млрд рублей. При этом за задержку в несколько месяцев были выставлены исковые требования в 2,9 млрд рублей. Если военное ведомство и дальше будет применять такой подход ко всем строящимся заказам на разных заводах, то отечественным корабелам стоит готовиться к искам на очень большие суммы.

P.S. Вечером 17 марта был опубликован полный текст судебного решения с перечислением аргументов, которыми руководствовался судья. Согласно контракту, поставка головного МРК должна была состояться до 25 ноября 2017 года. Дополнительное соглашение о переносе срока на 25 октября 2018 года было подписано только 26 февраля 2018 года. Неустойка в 2,9 млрд рублей начислена за период с 25 ноября 2017 года по 26 февраля 2018 года. Суд посчитал возможным снизить размер неустойки в соответствии с принципом соразмерности неисполнения обязательств последствиям.

Также из решения можно узнать цену "Каракурта". Согласно контракту, средняя стоимость одного МРК в серии из семи единиц - 5,74 млрд рублей.