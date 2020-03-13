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Интерфакс-АВН

ВВС Британии назвало полеты российских военных самолетов вблизи Королевства угрозой для гражданских авиалиний

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Ту-142
Ту-142 на вооружении ТОФ.
Источник изображения: РИА Новости / Виталий Аньков

Лондон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Британские истребители в среду осуществили вылеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения двух российских противолодочных самолетов Ту-142, выполнявших полеты вблизи Соединенного Королевства, сообщили ВВС Великобритании.

"Истребители сил быстрого реагирования Королевских ВВС Typhoon ("Тайфун"), поднявшиеся с авиабазы Лоссимут, вели наблюдение за полетами двух противолодочных самолетов Ту-142, когда они вошли в зону интересов Великобритании. Это уже второй раз за неделю случай, когда истребители Королевских ВВС поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов", - говорится в сообщении. Аналогичные полеты российские дальние противолодочные самолеты совершили в минувшую субботу.

"Эти российские бомбардировщики (так в тексте - ИФ) не соблюдают международные правила воздушного движения, представляя опасность для авиаперевозчиков, и не приветствуются вблизи нашего воздушного пространства, - заявил главный маршал авиации, начальник штаба ВВС Британии Майк Уигстон. - "Тайфуны" вместе с нашими союзниками по НАТО способствовали тому, чтобы эти российские самолеты не создали какой-либо угрозы".

Как сообщил один из пилотов сил быстрого реагирования ВВС Британии, вылетавший на сопровождение российских военных самолетов с авиабазы Лоссимут в Шотландии, "первый "перехват" произошел к западу от Шетландских островов, где мы следили за двумя российскими самолетами Ту-142 Bear-F, когда они следовали на юг".

По данным Королевских ВВС, два российских Ту-142 в среду совершили полет по маршруту вблизи северо-запада Великобритании, к западу и югу Ирландии вплоть до Бискайского залива к северо-западу от Франции. Там их сопровождали самолеты сил быстрого реагирования французских ВВС.

При этом Королевские ВВС сообщили, что британские истребители после разворота российских самолетов Ту-142 над Бискайским заливом вновь поднимались с авиабазы Лоссимут для их сопровождения к северо-западу от Шотландии.

В пресс-службе Северного флота РФ сообщили, что в среду два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана,

"11 марта 2020 года два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана - Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики", - сообщили в пресс-службе.

По её данным, продолжительность полета составила более 14 часов, а протяжённость маршрута - свыше 10 тыс. километров.

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1 комментарий
№1
13.03.2020 08:09
Полеты британских военных самолетов у границ России так же угрожают безопасности гражданских авиаперевозок.
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