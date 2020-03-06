Путин наступает: самолеты НАТО поднимаются по тревоге навстречу российским патрулям (The National Interest, США)

Пресловутая «российская военная угроза» — одна из центральных пропагандистских тем, муссируемая на Западе в последнее время. Умалчивая о наращивании военной мощи стран НАТО на границах с Россией, автор возмущается расширением активности российского подводного флота.

Российские подводные лодки появляются все чаще и все дальше, чем за все время после окончания холодной войны. Их возросшая активность вынудила НАТО принять ответные меры - альянс командировал множество патрульных самолетов обнаруживать и отслеживать российские подлодки и тренироваться их топить (так в тексте - прим. ред.).

Но есть признаки, что Россия отвечает тем же, отправляя свои патрульные самолеты на юг дальше обычного. Эскалация указывает на растущую готовность обеих сторон к войне. Британские и норвежские истребители Typhoon ("Тайфун") и F-16 дважды поднимались в воздух в конце февраля 2020 года на перехват пары патрульных самолетов Ту-142 Северного флота России. Ту-142 залетели дальше на юг, чем обычно и приблизились к воздушному пространству Норвегии.

"Над морским пространством к северу от Норвегии эти российские самолеты появляются относительно регулярно, - заявил изданию "Баренц обсервер" (The Barents Observer) представитель норвежских вооруженных сил майор Брюньяр Стурдал (Brynjar Stordal). - Но так далеко на юг, как на этой неделе, они залетают нечасто".

Российские самолеты пролетели над Баренцевым морем к северу от Кольского полуострова, а затем повернули на юг к так называемому Фареро-Исландскому рубежу, "бутылочному горлышку" в Северной Атлантике.

"Прорыв Фареро-Исландского рубежа в потенциальном конфликте окажется крайне важным для российского военно-морского флота и защиты подводных лодок с баллистическими ракетами, которые патрулируют Баренцево море и Северный Ледовитый океан", - сообщило издание "Баренц обсервер".

Полеты Ту-142 совпали с началом крупных учений НАТО в Норвегии. В учениях "Холодный ответ" (Cold Response) принимают участие 15 тысяч солдат из девяти стран альянса. "В прошлом мы наблюдали, как учения союзников в наших окрестностях привели к некоторому росту активности со стороны российских наблюдателей, как и на сей раз", - сказал Стурдал.

В своих масштабных военных играх НАТО не одинока. ВМФ России в середине октября 2019 года вывел на крупнейшие подводные маневры страны со времен холодной войны восемь подводных лодок.

Восемь подводных лодок, из них шесть атомоходов, вышли из своих заполярных баз в холодные воды Баренцева и Норвежского моря. В то же время для испытаний и подготовки туда отправились еще две лодки - атомоходы класса "Барракуда" - "Псков" и "Нижний Новгород".

В совокупности эти 10 кораблей составляют порядка 20% российских подводных сил. Для сравнения, Тихоокеанский флот США с его примерно 30 подводными лодками еще совсем недавно, в 2013 году, мог развернуть в сжатые сроки лишь восемь подлодок.

Более дюжины патрульных самолетов НАТО провели ряд вылетов, чтобы обнаружить российские подводные лодки и отследить их передвижения. За транспондерами самолетов следили любители с коммерческим оборудованием.

Сколько именно натовских подлодок принимало участие в "охоте", неизвестно.

Всего с 25 октября по 7 ноября 2019 г. самолеты НАТО совершили более 40 вылетов. С норвежского аэродрома Андёйя вылетали шесть P-3 норвежских ВВС, четыре P-8 ВМС США и CP-140 канадских ВВС. По крайней мере еще один P-8 вылетал из исландского Кефлавика. Самолет Atlantic 2 ВМФ Франции вылетал с аэродрома Прествик в Шотландии.

Российские подводные лодки также расширили свою зону патрулирования в Атлантике к восточному побережью США. В ответ флот США в марте 2020 года делает то, чего не делал несколько десятилетий - отрабатывает защиту конвоев.

"Впервые после окончания холодной войны ВМФ проводит операцию по сопровождению конвоя через Атлантику, используя ударную авианосную группу для охраны грузовых кораблей под эскортом крейсера, которые доставляют оборудование сухопутных сил для учений "Защитник-20" (Defender-2020)", - сообщили в Институте Военно-морских сил США. Возглавляет конвойные учения атомный суперавианосец "Эйзенхауэр". "В учениях участвуют "Айк" (прозвище президента Дуайта Эйзенхауэра и корабля, который носит его имя, - прим. перев.) и подводная лодка, готовая встретить непрошеных российских гостей в океанских глубинах. В ходе учения будут отрабатываться атаки на конвой. Это будет своего рода стресс-тест, который покажет, насколько флот готов пробиться через Атлантику с боями", - объяснил сайт Breaking Defense.

Но как показывает всплеск воздушной активности российских патрулей, НАТО - не единственная, кто готовится к подводной войне.

Дэвид Экс (David Axe)