Герасимов обсудил с главой военного комитета НАТО безопасность в Европе, коронавирус и предотвращение инцидентов

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Контроль над вооружениями, борьба с коронавирусом и предотвращение инцидентов обсуждались в ходе переговоров по телефону в четверг начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем, сообщили в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-19 и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности", - отметили в Минобороны РФ.

Разговор Герасимова и Пича состоялся на фоне проходящих в Северной Атлантике и Норвежском море военно-морских учений НАТО Dynamic Mongoose 2020.

Накануне российские военные заявили, что за этими учениями следит Северный флот РФ.

В маневрах, которые продлятся до 10 июля, задействовано пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из стран НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии, а также Исландии.

Герасимов и Пич 26 ноября прошлого года встречались в Баку. Тогда, по данным Минобороны РФ, военачальники обсудили меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО.

Минобороны РФ и Пентагон в последнее время сообщали о вылетах истребителей для сопровождения иностранных военных самолетов вблизи государственных границ.

В частности, 1 июля, 29 и 26 июня российские военные сообщили о вылетах истребителей на "перехват" американских разведывательных самолетов над Черным морем. 19 июня - о "перехвате" двух стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52 над Охотским морем.

25 июня объединенное американо-канадское командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители ВВС США F-22 Raptor вылетали на "перехват" двух российских противолодочных самолетов Ил-38, вошедших в американскую опознавательную зону противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.

27 июня США поднимали в воздух истребители F-22 в связи с полетом над северной частью Тихого океана четырех российских дальних противолодочных самолетов Ту-142МК.

1 июня начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, США и другие страны НАТО повышают активность у границ России.

Рудской 1 июня сказал, что Россия в 2020 году не будет проводить крупные военные маневры рядом со странами НАТО. "Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными Силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО. Вглубь страны перенесены масштабные действия в рамках СКШУ (стратегического командно-штабного учения) "Кавказ-2020"", - сказал представитель Генштаба РФ.

"В дальнейшем готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе", - сообщил Рудской.

Вооруженные силы РФ проведут стратегическое учение "Кавказ-2020" в сентябре.