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ЦАМТО

Mitsubishi Shipbuilding заключила контракт на поставку 94-метровых патрульных кораблей для Береговой охраны Филиппин

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Корабль MRRV-4401 «Туббатаха»
Многоцелевой патрульный корабль MRRV-4401 «Туббатаха» ВМС Филиппин.
Источник изображения: www.rappler.com

ЦАМТО, 10 марта. Mitsubishi Shipbuilding Co., входящая в группу компаний Mitsubishi Heavy Industries Group, сообщила о подписании с Филиппинами контракта на строительство двух 94-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV (Multi-Role Response Vessels) для Береговой охраны страны.

Строительство будет осуществляться на предприятии Shimonoseki Shipyard & Machinery Works. Поставка должна быть завершена в 2022 году.

По заявлению компании, расчетная максимальная скорость корабля составляет не менее 24 узлов при длине 94 метра. Дальность плавания составит не менее 4000 морских миль. Оба корабля будут оснащены защищенными системами связи, вертолетной площадкой и ангаром для применения вертолетов, подводным дистанционно управляемым аппаратом, а также скоростными надувными шлюпками. Как отмечается, эти корабли внесут значительный вклад в наблюдение за исключительной экономической зоной (ИЭЗ) страны и повышение скорости реагирования на происшествия или преступления на море.

Как сообщал ЦАМТО, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Филиппин Родриго Дутерте в кулуарах прошедшего в сентябре 2016 года в Лаосе 29-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигли соглашения о поставке Береговой охране Филиппин двух новых 94-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV (Multi-Role Response Vessels) для усиления безопасности на море. Приобретение осуществляется в рамках второго этапа "Проекта усовершенствования возможностей по обеспечению безопасности на море" MSCIP (Maritime Safety Capability Improvement Project), согласованного правительствами Филиппин и Японии в октябре 2016 года.

Ранее для Береговой охраны Филиппин в Японии компанией Japan Marine United (JMU) уже были построены десять 44-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV в рамках первой фазы Проекта MSCIP.

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  • В новости упоминаются
Страны
Лаос
Филиппины
Япония
Компании
MHI
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