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ЦАМТО

Mitsubishi Shipbuilding построит 94-метровые патрульные корабли для Береговой охраны Филиппин

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Корабль MRRV-4401 «Туббатаха»
Многоцелевой патрульный корабль MRRV-4401 «Туббатаха» ВМС Филиппин.
Источник изображения: www.rappler.com

ЦАМТО, 7 февраля. Министерство транспорта Филиппин заключило с японской компанией Mitsubishi Shipbuilding контракт на проектирование, строительство и поставку двух 94-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV (Multi-Role Response Vessels) для Береговой охраны.

По информации ресурса Mintfo.com, стоимость контракта составляет 14,550 млрд. иен. Согласно данным, полученным еще одним ресурсом, MaxDefense Philippines, уведомление о присуждении контракта было подписано 17 января 2020 года.

Закупка осуществляется в рамках второго этапа программы "Проект повышения возможностей по обеспечению безопасности на море" MSCIP (Maritime Safety Capability Improvement Project). Средства на постройку будут предоставлены в виде льготного займа от правительства Японии через Японское агентство международного сотрудничества JICA (Japan International Cooperation Agency). Одним из условий реализации данной схемы является строительство кораблей только японскими судостроительными компаниями.

Как сообщило филиппинское Национальное управление экономики и развития (NEDA), проект предусматривает приобретение двух 94-метровых многоцелевых судов MRRV в целях оснащения Береговой охраны кораблями с дальностью плавания до 4000 морских миль, которые могут применяться при волнении моря до 6 баллов и обеспечивать возможность автономного патрулирования в течение 15 суток со скоростью 15 узлов.

Как сообщал ЦАМТО, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Филиппин Родриго Дутерте в кулуарах прошедшего в сентябре 2016 года в Лаосе 29-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достигли соглашения о поставке Береговой охраны Филиппин двух новых 94-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV (Multi-Role Response Vessels) для усиления безопасности на море.

Ранее для Береговой охраны Филиппин в Японии компанией Japan Marine United (JMU) уже были построены десять 44-метровых многоцелевых патрульных кораблей MRRV в рамках первой фазы Проекта MSCIP.

Как уже сообщалось, на поставку кораблей, которые будут построены на базе проекта большого патрульного корабля класса "Канигами" (Kunigami) Береговой охраны Японии, претендовали компании Japan Marine United (JMU), Mitsubishi Heavy Industries (MHI) и Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES).

Предполагается, что длина нового корабля составит около 94 м, ширина – 11,5 м, водоизмещение – около 2300 т. Судно будет оснащено двумя дизельными двигателями. Расчетная максимальная скорость – до 24 узлов. Дальность плавания составит около 4000 морских миль, автономность – более 15 суток. Корабль будет оборудован вертолетной площадкой и ангаром для среднего вертолета, а также двумя 8-метровыми шлюпками.

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Лаос
Филиппины
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MHI
Проекты
2020-й год
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